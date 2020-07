Xiaomi YouPin è un po' il paese dei balocchi per tutti i fan dell'azienda e dei gadget hi-tech ed è per questo che ogni giorno rimaniamo delle idee più strane e innovative finanziate su questa piattaforma di crowdfunding.

Quest'oggi vi proponiamo l'ultima “diavoleria” del portale cinese: il WC di Xiaomi riscaldato e sollevabile con controlli smart e riconoscimento dell'utente automatico.

Xiaomi lancia i nuovi servizi ignieici smart

Si tratta di una soluzione che consente di adattare i servizi igienici sia ad adulti che bambini grazie alla struttura sollevaible che consente anche fanciulli di 90 cm di utilizzare il WC senza l'utilizzo di supporti. Gli adulti, invece, possono raggiungere una corretta “postura di utilizzo” con una flessione di 35°.

I controlli smart consentono di riscaldare il copri water con un livello continuo e costante della temperatura, attivare la pompa per il lavaggio tramite acqua e bolle e anche un flusso finale di aria calda.

Il prodotto è disponibile in Cina ad un prezzo di 591 euro e la sua commercializzazione è riservata al solo mercato orientale.

