Xiaomi Viomi VSLAM: ecco il nuovo robot aspirapolvere a meno di 140€

I robot vacuum cleaner sono ormai diventati un elettrodomestico ben integrato nelle case moderne, grazie alla loro comodità e praticità. Tra le aziende più esperte del settore, ci sono sicuramente ECOVACS con i suoi Deebot e le affidabili partner di Xiaomi Mijia, Roborock e Viomi, che ha lanciato il suo nuovo robot aspirapolvere VSLAM, dal prezzo molto conveniente senza però rinunciare alle feature più interessanti.

Xiaomi Viomi VSLAM: il robot aspirapolvere che unisce qualità e prestazioni arriva su YouPin ad un prezzo molto interessante

Cosa rende interessante il nuovo robot aspirapolvere Viomi VSLAM? Anzitutto, la ventola integrata prodotta dalla giapponese NIDEC che garantisce una potenza di aspirazione a 2600 Pa, con una regolazione della stessa fino a 4 velocità. Il nuovo sistema di pulizia inoltre, grazie alle sue spazzole bilaterali estese permette di raccogliere la polvere senza sollevarla. Con la spazzola a rullo antivento a forma di V poi è possibile raccogliere anche i peli più difficili.

Il robot aspirapolvere Xiaomi Viomi VSLAM ha integrato inoltre una modalità di spazzata e pulizia combinate che possono essere anche divise singolarmente. Tra l'altro, il vacuum cleaner è anche molto sottile, essendo spesso solo 7.8 cm, andando quindi anche in zone più scomode come gli spazi sotto i mobili. Come ogni robot di questo tipo che si rispetti, il VSLAM è dotato di una camera in HD che permette di analizzare l'ambiente in cui si trova e quindi gestire gli ostacoli in pochi secondi. Inoltre, ha una batteria piuttosto capiente da 3200 mAh, che permette una pulizia continua fino a 2 ore.

Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa questo robot aspirapolvere? Il nuovo Xiaomi Viomi VSLAM è arrivato in pre-ordine su YouPin ad un prezzo molto competitivo di 1099 yuan (circa 134€), il prezzo di vendita però è di 1599 yuan, che al cambio corrisponde ai 195€, che è comunque un ottimo prezzo per prodotti di questo tipo.

