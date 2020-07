Xiaomi entra nella top 50 della classifica Fortune 500 China

I traguardi che Xiaomi ha raggiunto negli ultimi anni sono davvero ormai innumerevoli. I numeri sono tutti dalla parte della decennale compagnia di tecnologia cinese, che a poco a poco si è presa grandi soddisfazioni. Su tutte, quella di essere entrata finalmente nella Top 50 della Fortune 500 2020 in Cina, dopo essere entrata nelle prime 500 nella classifica Globale nel 2019 diventando la più giovane azienda a riuscirci. Oltre a questo, si è piazzata anche tra le prime tre aziende cinesi nella sotto-classifica per i Servizi Internet.

Xiaomi: finalmente la Top 50 della Fortune China 500, solo Alibaba e Tencent hanno fatto meglio per i Servizi Internet

Il risultato ottenuto da Xiaomi è davvero interessante: Non solo ha migliorato la posizione in classifica nella Fortune China 500 balzando da 53° al 50° posto, ma è entrata anche nella Top 3 delle aziende nel settore dei Servizi Internet, collocandosi appena dietro mega colossi come Alibaba e Tencent, rispettivamente 18° e 25° nella classifica generale.

Questo risultato è stato possibile grazie ad un profitto annuale di 208.5 miliardi di yuan (circa 25 miliardi di euro) che ha rappresentato un aumento su base annua del 17.7%. Invece, l'utile netto annuale rettificato è stato di circa 11.5 miliardi di yuan (1.4 miliardi di euro).

Queste le parole di Lei Jun in merito alla questione: “Xiaomi è passata dall'essere una start-up di appena 12 persone ad una società inclusa nella Fortune 500. Centinaia di piccole e medie imprese innovano ed avviano attività e ne migliorano l'efficienza, rappresentando una manifestazione concreta del boom economico cinese. Il brand continuerà ad innovare la sua tecnologia e a rendere l'AIoT un servizio integrato nei prodotti, nelle piattaforme e più in generale nell'ecosistema smart“.

