Il fitness, per Xiaomi, sembra essere diventato molto importante negli ultimi anni, specie se questo può diventare smart. E se guardiamo ai tapis roulant, il nuovo lanciato su YouPin a marchio UREVO rispecchia proprio le caratteristiche che il brand impone, ad un prezzo molto inquadrato.

Xiaomi: su YouPin arriva il nuovo tapis roulant smart UREVO U1

Il prodotto è come sempre minimale ma con dettagli che richiamano allo sport, anche se si può dire che questo è uno dei tapis roulant prodotti da Xiaomi più belli da vedere. Esso è compatto, grazie alle sue misure 148.5 × 55.2 × 10.7 cm per un peso leggero di 25 kg fatto in materiali PVC e MBR. E sebbene siano abbastanza ridotte, l'UREVO U1 lanciato su Xiaomi YouPin ha un'area di passaggio che raggiunge i 120 x 42 cm. All'interno di questo tappeto, è presente un potente motore molto silenzioso in grado di portare la velocità fino ai 6 km/h, in modo da poter fare sport senza necessariamente uscire di casa.

Per quanto riguarda le funzioni smart, il tapis roulant Xiaomi è dotato di un display con schermo a LED che ci permette di controllare il tempo di allenamento, il consumo di calorie e la distanza percorsa. Dal pannello è possibile anche verificare la velocità a cui stiamo andando. Inoltre, l'UREVO U1 è dotato di un piccolo telecomando atto ad impostare le varie preferenze d'allenamento.

Xiaomi UREVO U1 – Prezzo su YouPin

Ma che prezzo ha il tapis roulant che Xiaomi vende su YouPin? l'UREVO U1 è venduto in Cina ad un costo molto interessante di 999 yuan, circa 125€, che potrebbe rappresentare un'ottima alternativa al WalkingPad S1 che è in crowdfunding su Indiegogo.

