Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 vi fa rilassare con il calore

Un nuovo dispositivo fa il suo debutto su YouPin, la celebre piattaforma di e-commerce Xiaomi che punta sul crowdfunding. Si chiama Smart Moxibustion Device X8 ed è uno dei tanti prodotti dediti al massaggio del corpo. Come pressoché tutti i prodotti che vengono venduti su YouPin, anche questo non è realizzato direttamente da Xiaomi, bensì dall'azienda Zuodian. Ma quello che molti di voi potrebbero chiedersi in questo momento è: ma che cos'è la moxibustione?

Xiaomi lancia il suo primo dispositivo massaggiante basato sulla moxibustione

L'analisi estetica dello Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 ci mostra un dispositivo che ricalca a pieno i dettami stilistici di Xiaomi. Linee semplici, poche interruzioni della scocca ed un colore bianco che rende il tutto minimal. Al suo interno si cela il sistema di moxibustione: si tratta di una pratica terapeutica che prende spunto dalla medicina asiatica e dalle pratiche annesse, in primis l'agopuntura. Ma anziché fare affidamento agli aghi, la moxibustione si occupa di applicare calore nelle zone che vogliamo massaggiare. Il nome deriva proprio dalla combinazione delle parole giapponesi “moe” e “kusa“, ovvero “erba che brucia“.

Nella sua pratica più tradizionale, la moxibustione si dovrebbe applicare nelle zone dove è stata precedentemente applicata l'agopuntura e/o in quelli che vengono definiti “percorsi energetici”, bruciando polveri derivanti da piante di vario tipo. Lo Smart Moxibustion Device X8 applica questa pratica in maniera più moderna, integrando al suo interno due camere di calore. Sono presenti 5 modalità di utilizzo, consentendo agli utenti di regolarlo sulla base delle proprie esigenze: Comfort, Lieve, Distanziatore, Alta Temperatura e Personalizzata. La temperatura può anche essere regolata tramite l'app dedicata

Lo Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 viene venduto su YouPin al prezzo promozionale di 399 yuan, pari a circa 48,5€.

