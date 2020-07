Xiaomi parte all’attacco contro Samsung e LG: 5G a costi dimezzati

Sin da quando il 5G ha fatto la sua comparsa ufficiale sul mercato, Xiaomi si è dimostrata disposta ad investirci molto. Non è stato un caso che Xiaomi Mi MIX 3 5G sia stato uno dei primissimi terminali a supportarlo sul mercato. Da noi in Europa è ancora un qualcosa di non diffuso, mentre in Asia le reti di nuova generazione stanno prendendo il sopravvento. Per questo Xiaomi sta puntando ad un altro territorio inesplorato, foriero della tecnologia mondiale. Mi riferisco al Sud Corea, terra natia di realtà quali Samsung ed LG, entrambe in prima linea per la diffusione del 5G a partire dalla madrepatria.

Xiaomi pianifica il debutto in Sud Corea a tutto 5G, rivaleggiando con Samsung ed LG

Proprio per questo Samsung ed LG sarebbero le aziende maggiormente colpite dall'ingresso di Xiaomi in Sud Corea. C'è anche da dire che in Sud Corea le due aziende coreane sono storicamente molto supportate. Pertanto si tratterebbe di un mercato per niente facile da conquistare, ma Xiaomi avrebbe una strategia tanto semplice quanto pratica. Il suo modo per conquistare fette di mercato in Sud Corea sarebbe quello di offrire prezzi più vantaggiosi.

Allo stato attuale, per esempio, LG Velvet ha un prezzo di listino di 900.000 won (circa 652€), mentre Xiaomi Mi 10 Lite di 451.000 won (circa 327€). Secondo un membro dell'esecutivo Xiaomi, “il prezzo sarà attraente per i consumatori coreani che hanno grandi aspettative per questi prodotti ma sono anche alla ricerca di un rapporto qualità/prezzo“. Attualmente la tattica di vendita di Xiaomi passa per rivenditori di terze parti e l'operatore telefonico SK Telecom, mentre niente da fare per i negozi fisici offline.

