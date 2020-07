Xiaomi: come ripristinare il tasto Edit nei Quick Toggles della MIUI

Una funzione molto utile, presente anche sugli smartphone Xiaomi, è quella relativa al ripristino dei dati e relativo backup. Quando si ha un problema irrisolvibile sul dispositivo, eseguire questa manovra permette di cancellare tutto dalla memoria e reinstallare i dati salvati tramite backup. Così facendo, pur cancellando i dati non si perdono i contatti della rubrica, foto e video, impostazioni varie e quant'altro. Tuttavia, nel caso di Xiaomi questa manovra comporta un bug software, ovvero la scomparsa del tasto Edit dai Quick Toggles della MIUI. Proprio per questo vi vogliamo spiegare come ovviare a questa problematica e farlo ricomparire.

Come ripristinare il tasto Edit nei Quick Toggles della MIUI di Xiaomi

Il tasto Edit è quello da cliccare per modificare la disposizione dei Quick Toggles, nonché quali avere e quali no. In sua assenza, quindi, si finisce per doversi accontentare di quelli presenti di default, con tutti i problemi che ne conseguono. La procedura da seguire per riportarlo sul vostro Xiaomi cambia a seconda che abbia la MIUI o faccia parte del programma Android One.

In entrambi i casi, dovremo fare utilizzo dei files ADB e dei driver USB Xiaomi per la massima compatibilità. A questo punto abilitate le Opzioni Sviluppatore sullo smartphone (cliccate 7 volte sulla voce MIUI Version) ed abilitate al suo interno la voce USB Debugging. Dopodiché collegate lo smartphone al PC ed eseguite il Prompt dei comandi (basta digitare “cmd” nella barra Start). Da qui dovrete copia/incollare la directory della cartella dove avete i files ADB.

Per averla al volo vi basta aprire la cartella in questione, cliccare sulla barra in alto (sotto alle voci Home, Condividi e Visualizza). Dovreste avere qualcosa del tipo: C:\Users\perro\Downloads\platform-tools. Copiate ed incollate nel prompt, premete Invio e, nella stringa successiva, scrivete “adb devices“. Dovreste ottenere una sigla alfanumerica sotto la dicitura “List of devices attached” che indica la connessione del dispositivo.

MIUI

Partiamo con la procedura per la MIUI, il sistema più diffuso sugli smartphone Xiaomi. Fatta la manovra con Android One e sinceratisi del collegamento corretto tramite ADB, nel prompt inserite il seguente comando e premete Invio:

adb shell settings put secure sysui_qs_tiles default

A questo punto dovreste aver ripristinato il tasto Edit nei Quick Toggles.

Android One

Nel caso dei dispositivi Xiaomi su base Android One, quindi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A3, la procedura da seguire è la seguente. La prima cosa da fare è scaricare dal Google Play Store l'app SystemUI Tuner.

Una volta scaricata ed installata, avviate l'app e recatevi nella voce “Quick Settings“, cliccate sui 3 pallini in basso a destra e cliccate su “Reset“. Dopodiché riavviate lo smartphone e dovrete aver risolto: nei Quick Toggles avrete nuovamente il tasto Edit.

