Xiaomi ha reclutato 2500 studenti universitari nell’ultimo anno

Xiaomi, oltre a credere in un ecosistema sempre più vasto fatto di prodotti sempre più affidabili, crede molto anche nei giovani, specie in patria, dove tiene molto a cuore l'istruzione degli stessi. A crederci più di tutti è proprio il suo CEO Lei Jun, da sempre attento alle università, da cui il brand ha reclutato ben 2500 studenti quest'anno.

Xiaomi: Lei Jun punta sui giovani talenti universitari per dominare il mercato

Il processo di reclutamento di giovani studenti universitari da parte di Xiaomi è iniziato già qualche anno fa, dove il brand ha promosso ben 4 dirigenti al suo interno partiti praticamente da zero, ne ha fatti entrare altri 4 dall'esterno il cui ultimo della lista è proprio Adam Zeng oltre ai 12 direttori generali sempre interni. Questo perché l'organico è aumentato in modo importante e questi 2500 studenti non faranno altro che aumentare le potenzialità della compagnia.

Le parole di Lei Jun infatti, sono molto chiare in merito: “Solo raccogliendo giovani talenti in tutto il mondo ed integrandoli nello spirito imprenditoriale possiamo avere successo e realizzare i nostri sogni“. Il gruppo di studenti selezionato sarà sotto l'egida del co-fondatore Liu De e seguiranno il leit-motiv aziendale che è incentrato sulla meritocrazia e la collaborazione tra colleghi al fine di arrivare alla promozione ed alle più alte cariche del gruppo.

Una spinta non indifferente per i giovani cinesi, che in Xiaomi potrebbero trovare la soluzione principale per il loro futuro, magari creando un precedente anche per altri colossi del paese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu