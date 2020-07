Con l'affermarsi degli smartphone da gaming – l'ultimo è stato presentato pochi giorni fa, Red Magic 5S – i produttori hanno cominciato a pensare a nuove funzionalità dedicate anche agli smartphone classici. Si pensi alle varie Game Mode oppure a GPU Turbo di Huawei, soluzioni pensate per migliorare l'esperienza sia dal punto di vista dei giochi che per la visualizzazione in generale (anche con un occhio puntato sull'autonomia). A quanto pare Xiaomi e Qualcomm hanno intenzione di fare le cose in grande con Game Turbo, una feature che promette fuoco e fiamme e che potrebbe debuttare a bordo del prossimo Mi 10 Ultra.

Xiaomi e Qualcomm stanno lavorando su Game Turbo, una modalità che consente di personalizzare vari aspetti della GPU

Prima di addentrarci oltre è bene fare una premessa: questa novità è stata segnalata dal leaker Ice Universe, il quale fa riferimento al Mi 10 Pro+, dispositivo di cui abbiamo già sentito parlare. Per amor di precisione vi segnaliamo che allo stato attuale non è dato di sapere se questo sarà il nome del prossimo modello in arrivo, oppure se si chiamerà Mi 10 Ultra (o se si tratterà di due modelli differenti); ci sono indiscrezioni discordanti al riguardo, ma una cosa è certa: è in dirittura d'arrivo un super flagship della serie Mi 10. L'ennesima conferma arriva appunta da Ice Universe, il quale rivela la presenza della feature Game Turbo, volta a migliorare le performance della GPU.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9 — Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020

Ma di cosa si tratta esattamente? Secondo le immagini pubblicate dal leaker, la nuova modalità sviluppata da Xiaomi e Qualcomm porterebbe una piccola rivoluzione nel settore mobile. Infatti questa consente di modificare le impostazioni della GPU come se ci si trovasse alle prese con un PC, con la possibilità di armeggiare con l'anti-aliasing, il filtro anisotropico e le texture. Inoltre Game Turbo permette anche di modificare i parametri della GPU, inclusa la regolazione della frequenza.

Non è chiaro se queste impostazioni sono dedicate a tutti i giochi in generale oppure solo su determinati titoli (in base al supporto fornito dagli stessi sviluppatori). Comunque si tratta di una funzionalità avanzata che non potrà non far felici gli appassionati. Voi cosa ne pensate di Game Turbo di Xiaomi? La ritenete un surplus oppure potrebbe rivelarsi utile per migliorare effettivamente l'esperienza di gioco?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu