Xiaomi, oltre all'ormai battutissima sezione smartphone, ha in Cina una gamma di feature phone molto interessanti, chiamata Qin. Questo nome, per i più avvezzi alla tecnologia Made In China non è nuovo, in quanto i modelli 1S e AI Assistant/Pro hanno attirato l'attenzione e non poco, seppur mai arrivati ufficialmente in Occidente. Ora però, la line up si amplia di un nuovo telefonino, stavolta pensato per bambini, con la particolarità che è dotato di eSIM e quindi senza scheda fisica.

Xiaomi Qin Duo Ping An Q è il telefonino per bambini con eSIM in 4G

Il nome lungo come un'autostrada ma un cuore compatto e totalmente al passo con i tempi: questo è il nuovo Xiaomi Qin Duo Ping An Q, una soluzione standard dotata di eSIM, quindi senza alcuna necessità di avere una scheda telefonica fisica (bravi gli ecologisti Xiaomi!). Il comparto hardware è comunque interessante, in quanto è dotato di un display a colori da 1.54″ con risoluzione 1:1 240 x 240 pixel ed una capiente batteria da 1150 mAh, che promette probabilmente qualche settimana di autonomia. Esso ha sotto scocca anche il supporto a Wi-Fi ed il GPS al fine di monitorare il bambino. La ricarica avviene tramite USB Type-C.

Software sicuro e pensato per le famiglie

Per quanto riguarda il lato software, esso è pensato proprio per la comunicazione in sicurezza tra bambino e genitori (il nome lo suggerisce, in quanto in cinese Qing è genitore e Ping An è possibile tradurlo con sicurezza, ndr), che possono utilizzare la chat interna, registrare i numeri dei familiari in rubrica tramite l'App di connessione personale. Inoltre, lo stesso software è gestito in maniera totalmente indipendente, quindi privo di intromissioni di terze parti, proprio per non interferire nel processo di sicurezza. Esso ha comunque funzioni comode come la sveglia smart, l'assistente vocale XiaoAI, la riproduzione musicale e la possibilità di ascoltare file audio per bambini.

Ma quanto costa questo Xiaomi Qin? A dire il vero il prezzo è abbastanza accessibile, dato che la versione base costa 399 yuan (circa 50€) con cui vi si può collegare in 4G al costo di 0.01 centesimi di yuan (in euro è difficilmente quantificabile) e poi 19.90 yuan al mese (2.50 € al cambio). Se invece si volesse la versione con pacchetto dati, costerà solo 699 yuan (19.90 x 24 mesi, corrispondenti a 88 €).

