La porta smart di Xiaomi rende più sicura e smart la vostra casa

Da quando esiste YouPin, l'ecosistema di Xiaomi si è espanso in maniera esponenziale su scala quotidiana. Nell'universo di dispositivi in commercio adesso c'è anche Xiaobai Little Wisdom Door H1, nome complesso dietro il quale si nasconde una porta blindata smart. Un prodotto che non potrà che far contenti tutti coloro che vogliono proteggere la propria abitazione in maniera adeguata. Non soltanto integra un meccanismo di chiusura avanzata, ma anche funzionalità domotiche che permettono di tenere il tutto sotto controllo.

Xiaomi lancia su YouPin una nuova porta blindata con funzionalità smart

Da una prospettiva più tipicamente tradizionale, la porta Xiaomi viene realizzata in acciaio inox, con un look industriale ma al contempo elegante. Dal lato esterno troviamo una doppia texture con metallo liscio e spazzolato, oltre alla maniglia, mentre dall'altro il metallo è completamente liscio. L'unica eccezione è rappresentata dalla sezione in vetro temperato in prossimità della maniglia. La struttura misura circa 2 x 1 metro, con uno spessore di 95 mm ed un peso complessivo di 85 kg.

All'interno si cela il meccanismo di chiusura, composto da un sistema blindato a 5 strati, in accoppiata ad un circuito STMicroelectronics. Oltre che tramite la chiave, l'apertura è consentita anche tramite un sensore d'impronte, accoppiabile a più utenti in modo che tutta la famiglia possa sfruttarlo. L'azienda ha ben pensato di integrare un sistema di sicurezza in modo che, pur bypassando il sistema elettronico di apertura, la porta non possa essere manomessa se non forzandola fisicamente.

Ma non finisce qua. Esternamente è presente una fotocamera con grandangolo da 150° in grado di identificare la persona che sta bussando. Per far sì che funzioni correttamente anche di notte è stato inserito un sensore IR per quando non c'è luce. Dal lato interno, invece, c'è un display IPS da 10″ con touch-screen che funge da spioncino, mostrandoci chi ci sta venendo a trovare.

La porta Xiaobai Little Wisdom Door H1 viene venduta in crowdfunding su YouPin al prezzo di 3.999 yuan, circa 493€. Chi sosterrà il crowdfunding potrà servirsi anche del servizio di installazione gratuito.