Xiaomi e POCO si preparano: tre nuovi smartphone in arrivo

Se si esclude il sempreverde marchio Redmi, l'ultima volta che Xiaomi ha presentato ufficialmente uno smartphone è stato tre mesi fa. Mi riferisco a Mi Note 10 Lite, dopo il quale il brand è tornato nell'ombra a preparare il prossimo lancio. Si vocifera che in cantiere ci possa essere il cosiddetto Xiaomi Mi 10 Ultra, del quale mancano ancora indizi concreti che ce lo confermino con una certa sicurezza. Per non parlare di Mi MIX 4, sul quale c'è ancor più incertezza. Nel frattempo, l'ente certificativo russo EEC (Eurasian Economic Commission) ha aggiunto al proprio database 3 nuovi modelli. Di quali si tratta?

Partiamo dal primo, siglato come Xiaomi M2007J3SG. Prendendo in esame le indiscrezioni circolate in rete, dietro questo nome in codice potrebbe nascondersi proprio il succitato Xiaomi Mi 10 Ultra. Su di esso c'è ancora un po' di confusione sul nome, dato che c'è chi addirittura lo chiama Xiaomi Mi 10 Pro Ultra. Senza contare che i rumors lo siglano come M2007J1SC, generando ulteriore confusione. Ma la sostanza rimane quella di cui si è vociferato, ovvero un top di gamma ancora più top, con specifiche all'ultimo grido. Display curvo OLED a 120 Hz, Snapdragon 865+, fotocamera con zoom 30x, batteria da 4.500 mAh e ricarica ultra-rapida a 120W.

Passando al successivo, questo compare come Xiaomi M2007J17G. Su questo non ci sono molte informazioni, se non che dovrebbe trattarsi di un nuovo smartphone targato Redmi. Concludiamo con Xiaomi M2007J20CG, dietro il quale si potrebbe celare un “nuovo” modello POCO. Il virgolettato si riferisce al trend che vede POCO come una società che non effettua altro che rebrand delle branche che gli stanno sopra. Basti vedere POCO X2, F2 Pro, M2 Pro e C3, ovvero il rebrand di Redmi K30, K30 Pro, Redmi Note 9 Pro e Redmi 9C. Vista la somiglianza con la sigla M2006J20G, questo POCO potrebbe ricollegarsi alla prossima serie Xiaomi Mi CC10.

Quello che è abbastanza sicuro è che ci vorrà ancora tempo prima di vederli al debutto. Solitamente la certificazione EEC arriva circa 2-3 mesi prima del lancio ufficiale sul mercato. Pertanto possiamo aspettarci una finestra temporale attorno ai mesi di settembre/ottobre 2020.

