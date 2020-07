Xiaomi: nuovo ombrello su YouPin, anche con torcia LED

Sappiamo bene come Xiaomi, in questi anni, abbia puntato molto sulla categoria afferente agli accessori. Non solo quelli che possono essere ricollegati direttamente agli smartphone, ma anche componenti appartenenti ad altri settori come la domotica, le automobili e tanto altro. Non ultimo, dunque, è il nuovo ombrello esposto su YouPin che mostra un form factor molto simile a quello prodotto circa un anno fa, ma con qualche feature in più.

Xiaomi propone un nuovo ombrello, contro pioggia e sole

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche trapelate su YouPin, non notiamo molte differenze con la versione precedente di questo accessorio. A livello estetico, infatti, i due prodotti quasi si equivalgono, pur mostrando qualche diversità a livello funzionale. Anche in questo caso, quindi, l'accessorio è stato pensato per proteggere contemporaneamente due persone, non solo contro la pioggia ma anche contro il sole. Questo ombrello, infatti, oltre ad essere impermeabile, possiede anche un rivestimento contro i raggi UV, garantendo isolamente termico ed un UPF maggiore di 50.

Tutta la struttura è realizzata in alluminio ed offre un'ottima resistenza al vento. Andando ad osservare il sistema di chiusura, poi, è possibile con un singolo tocco richiuderlo ed aprirlo, senza alcuna difficoltà. Ma la vera novità di questo dispositivo è la presenza di una torcia LED sulla parte inferiore, che dunque può garantire una sufficiente illuminazione negli ambienti più bui.

Allo stato attuale, questo nuovo ombrello di Xiaomi, brandizzato NinetyGo, viene venduto su Xiaomi YouPin al prezzo di 49 yuan, dunque circa 6 euro al cambio attuale.

