Xiaomi presenta la nuova e-bike Ninebot C30, la più economica della serie

Dopo gli ultimi modelli E8 Kids e il go kart elettrico professionale, l'estate del brand cinese – partner di Xiaomi – continua con l'e-bike Ninebot C30, gradevole aggiunta alla serie, specialmente in virtù del prezzo appetibile a cui viene proposta in patria.

Ninebot C30: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova e-bike economica

Design e caratteristiche

La famiglia C di Ninebot è composta da e-bike entry level, con una velocità massima di 25 km/h, un design caratterizzato da colori accattivanti e il supporto NFC per lo sblocco (il sistema di blocco è integrato nella ruota posteriore ed è necessario uno smartphone abilitato per poter accedere al dispositivo). Insomma, la serie C del brand – ricordiamo, uno dei partner più longevi di Xiaomi – si arricchisce di una nuova aggiunta: la bici elettrica Ninebot C30.

Come si evince anche dalle immagini, la nuova e-bike è caratterizzato da un look giovanile e varie colorazioni. Frontalmente troviamo una luce LED mentre la parte superiore offre un ampio pannello per visualizzare i vari parametri del dispositivo. Non mancano all'appello EABS, una batteria al litio del peso di 5.8 Kg e un sistema di frenata votato alla sicurezza.

La bici è realizzata prevalentemente in ABS rinforzato e pesa solo 55 Kg; come gli altri modelli della serie è in grado di raggiungere i 25 Km/h; in termini di autonomia si spinge fino ai 25/35 Km.

Ninebot C30 – Prezzo e disponibilità

Come anticipato in apertura, Ninebot C30 è il modello più economico della serie: il prezzo è di 3.599 yuan, circa 456€ al cambio attuale, ed è già disponibile all'acquisto in patria. Ricordiamo che la famiglia C – fino a questo momento – partiva da 3.999 yuan (circa 506€) con la versione C40; quindi, la nuova e-bike rappresenta una gradita aggiunta, che consente di avere un ventaglio di scelta ancora più ampio (e adatto a tutte le tasche).

[uscita_prodotti_gizdeals]

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per