Con l'arrivo di sempre più dispositivi elettronici, è aumentata la necessità di dover ricaricare sempre tutto – anche le lampade da comodino, ad esempio -. A volte però, le prese che abbiamo in casa potrebbero non bastare. Ovviamente Xiaomi, da buon produttore di questi dispositivi che si rispetti, ha pensato anche a come ricaricarli insieme ed ha lanciato la nuova multipresa con ricarica wireless e hub USB ad un prezzo davvero ottimo.

Xiaomi: la nuova multipresa smart è dotata di ricarica wireless ed un hub USB ad un prezzo niente male

La nuova multipresa Xiaomi si presenta come spesso accade per i prodotti del brand in un bianco minimale adatto ad ogni tipo di ambiente. Ma è quello che fa che è il vero Core del prodotto: infatti, esso ha sia due ingressi per le prese con vari standard nazionali, ma anche un hub USB con tre ingressi di cui uno da 18W per la ricarica rapida.

Ma non finisce qui, perché la multipresa di Xiaomi è anche smart e provvede alla ricarica wireless a doppia bobina che permette di ricaricare il dispositivo sia orizzontalmente, sia verticalmente. Eventualmente, potete anche usarlo come appoggio per ricaricarlo in maniera standard o per guardare un contenuto multimediale in quanto ha un angolo di visuale da 20°.

Essa è anche molto sicura, in quanto ha la certificazione di protezione 75N, con un ritardante di fiamma a 750° e protezione dalla sovratensione. Infine, ricordiamo che la multipresa è collegata comunque alla corrente e quindi non può definirsi totalmente portatile.

La multipresa Xiaomi arriva quindi in Cina in crowdfunding su Xiaomi Mall dal 15 al 22 luglio 2020 ad un prezzo molto, molto concorrenziale di 109 yuan (circa 13 €). Una volta in produzione, il prezzo diventerà di 129 yuan, che al cambio diventano circa 16 €, un prezzo quindi comunque ottimo.

