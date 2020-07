Introdotta con Xiaomi Mi 9, la modalità di scatto Moon Mode presente nella MIUI è sicuramente una delle feature fotografiche più interessanti per gli smartphone del brand. Essa permette, grazie all'Intelligenza Artificiale, di rilevare che stiamo concentrando il nostro scatto verso la Luna e regola quindi il livello di esposizione e lo zoom della fotocamera stessa in modo da riprenderla in modo ottimale. Il brand, in questo periodo, pare abbia iniziato i test per nuove migliorie per questa modalità per MIUI 12.

Xiaomi: ecco come migliora la Moon Mode nella MIUI 12

Grazie agli esperti di XDA Developers, è possibile conoscere i piani di miglioramento che Xiaomi vuole apportare alla Moon Mode per la MIUI 12. Anzitutto, essa non dipenderà più dall'AI dello smartphone, ma sarà una modalità a sé stante, come lo è ad esempio la modalità notturna. In più, sempre secondo le stringhe di codice rilevate per i test, verrà introdotta la filigrana dedicata, ma solo per dispositivi con zoom ottico.

Quindi, smartphone come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro potranno sfruttare al meglio la nuova versione della Moon Mode, grazie proprio al loro teleobiettivo ottenendo scatti alla Luna più definiti e nitidi. Infine, sarà comunque coadiuvata da un assistente di acquisizione, ma esso sarà di tecnologia più avanzata. Al momento, questi codici sono stati trovati nel teardown della MIUI 12 in Cina, ma sicuramente arriverà anche per le versioni software occidentali.

