La MIUI è ormai da anni un sistema operativo nel sistema operativo, più che una semplice interfaccia. La regolarità degli aggiornamenti e le funzioni di un certo livello, hanno permesso agli utenti un'esperienza importante con smartphone Xiaomi e Redmi. E parlando proprio di feature, il brand ne ha in test una nuova che migliorerà la sessione di scrittura su questi terminali: Portal.

Iniziano i test della feature Portal: migliorerà l'esperienza di scrittura sulla MIUI di Xiaomi

Ma cosa fa questa nuova funzione Portal? La nuova feature in test di Xiaomi per la MIUI, porterà la scrittura su smartphone ad un nuovo livello di funzionalità. Infatti, tenendo premuto sul testo, si aprirà una sorta di widget che ci permetterà di analizzare quello che scriviamo per poterci aprire appunto a tutto un portale di possibilità come enciclopedie, mappe o la semplice ricerca di parole senza dover lasciare l'applicazione che si sta usando. Si tratta di una novità che ricorda la feature Cerca di iOS, attivabile tenendo premuto su un testo.

Sebbene molto probabilmente verrà adottata per le prossime release della MIUI 12 – che potete scaricare eventualmente qui -, la nuova feature Portal era già presente in via sperimentale nelle versioni test della MIUI 9, ma probabilmente si è deciso di implementarla meglio. La cosa interessante è che questa funzione si adatta perfettamente anche alla Dark Mode, senza alcun problema di conversione, molto utile per chi predilige la modalità scura.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per