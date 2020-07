Xiaomi annuncia MIUI for TV 3.0: lo smartphone diventa protagonista su Mi TV

Tramite i canali social cinesi, Xiaomi ha annunciato la nuova MIUI for TV 3.0. L'interfaccia della MIUI pensata per TV è davvero molto innovativa ed interattiva, dove l'utente è messo in posizione preminente e tutto è pensato per rendergli la vita facile guardando il televisore. Ma come rendergliela più semplice? Rendendo lo smartphone l'accessorio principale per dirigere lo stesso apparecchio.

Xiaomi e MIUI for TV 3.0: lo smartphone diventa telecomando, microfono karaoke, controller gaming e second screen

Le possibilità del nuovo software MIUI for TV 3.0 sono davvero vaste e pensare di poter gestire tutto da smartphone (presumibilmente un'esclusiva di quelli Xiaomi, Redmi e POCO) lo rende davvero convincente. Infatti, oltre a diventare il telecomando per la Mi TV, esso può dirigere l'elettrodomestico con le gesture, ma può diventare anche un comodissimo controller touch screen per i giochi ed un microfono per il karaoke. Insomma, può diventare qualsiasi cosa.

Ovviamente, non manca la funzione proiettore dove l'utente può trasmettere i propri video e foto. Tutte queste funzioni possono essere gestite tramite l'app TV Assistant, potendo anche scaricare le applicazioni su smartphone per poi proiettarle sul televisore. Infine, un'altra chicca è quella di portare l'interfaccia della TV allo smartphone, in modo da gestire la MIUI in modo più rapido che con il telecomando.

Seppur pensato prettamente per la Cina, non sarebbe male vedere modelli di televisore Xiaomi Mi TV con questo tipo di interfaccia, sicuramente rendere l'esperienza d'uso molto più convincente di quanto già non faccia Android TV per i modelli occidentali.

