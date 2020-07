Con l'arrivo della MIUI 12, il sistema di Xiaomi ha ricevuto tante feature molto interessanti, oltre a varie migliorie visive rispetto alla precedente versione 11. E se recentemente è arrivata in Beta la funzione Sound Assistant, il brand starebbe ora testando una modalità di lettura che riprenderà una texture molto simile nei colori alla carta stampata, in modo da salvaguardare ulteriormente la vista dell'utente.

Xiaomi: la modalità lettura in formato “Carta” presente nel codice della Beta di MIUI 12

La nuova funzione di Xiaomi che porta la texture simil-carta nella modalità lettura non è stata ancora rilasciata, ma è presente nei codici della MIUI 12 Beta in Cina scovati dagli esperti di XDA Developers, che hanno portato alla luce questa importante feature che migliora notevolmente l'esperienza d'uso su smartphone. Infatti, adattando le pagine del sistema ad una visione più morbida come solo la carta sa dare, gli occhi ne gioveranno automaticamente, anche più di una semplice modalità scura.

Oltre a questa modalità, la prossima release della versione 12 introdurrà la possibilità di settare la temperatura colore del display. In più, sarà inoltre possibile settare la texture in tre modalità diverse: Full Color senza alcuna riduzione della saturazione (a parte appunto il filtro carta), Light Color che “sbiadisce” i colori in stile “Chromatic” presente sulla Oxygen OS di OnePlus 7T e Black & White, ovviamente il nome non lascia molto spazio alla fantasia.

Ovviamente, chi ha lavorato a questo teardown di MIUI 12 tiene a precisare che dato che si tratta di un codice preso dalla Beta non ancora rilasciata, non si può ancora sapere su quali smartphone arriverà.

