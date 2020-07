Xiaomi al lavoro sulla modalità Astrofoto in stile Google Camera, in arrivo su MIUI 12

Dopo la funzione AI Shutter, sembra che Xiaomi abbia in serbo altre sorprese per la Fotocamera della MIUI 12, ancora una volta ispirate e soluzioni della compagnia di Mountain View. Infatti, all'interno del codice dell'applicazione dedicata agli scatti è stata avvistata una modalità simile a quella in grado di realizzare Astrofoto su Google Camera.

Xiaomi sta testando una novità per la MIUI 12: una modalità Astrofoto come quella della Google Camera

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, la modalità Astrofotografia presente nella Google Camera offre una modalità di esposizione prolungata: si tratta di una feature pensata appositamente per effettuare scatti al cielo stellato, anche se – ovviamente – è possibile applicarla anche ad altri contesti. Effettuando il teardown dell'ultima versione beta della MIUI 12, alcuni developer di XDA hanno scovato delle stringe di codice sospette, le quali fanno riferimento proprio alle varie opzioni di questa nuova modalità a lunga esposizione.

<string name = "ambilight_description_title" > About long exposure </string> <string name = "ambilight_intro_crowd_moving_part1" > When shooting on a crowded street, ask your subject to stand still. Other people will appear as blurry trails. </string> <string name = "ambilight_intro_crowd_moving_part2" > You can also take pictures of busy traffic and moving crowds. Long exposure will keep the buildings crisp, but all moving objects will be blurry. </string> <string name = "ambilight_intro_light_track" > Use a light source to \"paint\" over a dark scene to bring all the lit pieces together in one image. </string> <string name = "ambilight_intro_magic_star" > Use this mode in places with low light pollution. The exposure will be set to %d seconds, so using a tripod is a great idea. </string> <string name = "ambilight_intro_silky_water_part1" > Use this mode when shooting moving clouds. It will give the sky an \"oil painting\" effect. </string> <string name = "ambilight_intro_silky_water_part2" > This mode makes moving water (rivers, waterfalls, and lakes) look like satin. </string> <string name = "ambilight_intro_star_track" > Shooting the starry sky for a long time can capture the trajectories of stars. Don\'t forget to use a tripod and shoot continuously for at least %d minutes. </string> <string name = "ambilight_intro_star_track_2" > 对星空进行长时间的拍摄,可将星星的移动路径完整保留在画面中,请使用三脚架。拍摄%d分钟以上时,可同时获得星轨视频与照片。 </string> <string name = "ambilight_intro_traffic_light" > At night, you can capture the trajectory of bright moving lights (on cars and ships, for example). This mode allows to preview the final result on your screen in real time. </string> <string name = "ambilight_scene_crowd_moving" > Moving crowd </string> <string name = "ambilight_scene_light_track" > Light painting </string> <string name = "ambilight_scene_magic_star" > Starry sky </string> <string name = "ambilight_scene_silky_water" > Silky water </string> <string name = "ambilight_scene_star_track" > Star trails </string> <string name = "ambilight_scene_traffic_light" > Neon trails </string> <string name = "ambilight_tips_for_longtime_using_tripod" > Use a tripod to capture a longer exposure </string> <string name = "ambilight_tips_for_suggest_using_tripod" > Use a tripod </string> <string name = "ambilight_tips_for_using_tripod" > Use a tripod </string>

Le stringe in questione, scovate nel software di Xiaomi, mettono in evidenza alcune opzioni dedicate a questa presunta modalità Astrofoto della MIUI 12, anche con un riferimento preciso al cielo stellato. Tra parentesi, questa novità sarebbe già attiva a bordo di POCO F2 Pro (con l'ultima build beta), come mostrato dallo screen in basso.

Come si evince, la nuova modalità permetterà non solo di scattare foto al cielo stellato, ma anche di ottenere altri effetti. Tuttavia, per i vari dettagli del caso sarà necessario attendere il rilascio in versione stabile. Comunque, allo stato attuale, non è chiaro se la feature mutuata da Google Camera sarà disponibile per tutti oppure solo su determinati modelli equipaggiati con specifici sensori fotografici.

