Xiaomi e MIUI 12: novità audio, arriva lo standard LHDC

Anche Xiaomi ha progressivamente abbandonato l'utilizzo dell'ingresso mini-jack da 3.5 mm, tanto caro agli audiofili e a coloro che si affidano ancora a cuffie cablate. D'altronde, chi non l'ha fatto? Per questo, con la MIUI 12 si sta cercando di migliorare l'esperienza audio durante l'utilizzo di soluzione wireless mediante Bluetooth. Uno dei punti su cui l'azienda sta cercando di spingere è quello dello standard LHDC, adesso disponibile su più modelli.

Xiaomi porta lo standard audio LHDC nella MIUI 12, ma…

Il primo caso di smartphone Xiaomi in grado di supportare lo standard LHDC è stato lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G, lanciato sul mercato nell'autunno del 2019. Adesso sta accadendo lo stesso con il fratello minore Xiaomi Mi 9, grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti della MIUI 12 Global. Una novità che si fa sempre più utile, anche perché le stesse Xiaomi Mi Air 2 e Mi Air 2S lo supportano.

Ma di cosa si tratta lo standard LHDC? L'acronimo sta per Low Latency and High-Definition Codec ed è stato sviluppato dall'unione di HWA (Hi-Res Wireless Audio) e Savitech. Si tratta di un'alternativa agli standard SBC e LC3 dell'ente Bluetooth SIG ed è considerabile il competitor diretto di Qualcomm e i suoi aptX-HD/Adaptive e Sony ed il suoi LDAC. Le sue potenzialità comprendono il supporto ad un bitrate massimo da 900 kbps, una profondità di 24-bit ed una frequenza di campionamento a 96 kHz.

Per capirci, lo standard SBC si spinge fino a 328 kbps, ovvero il livello di dettaglio sfruttato dalla maggior parte delle piattaforme come Spotify. Così facendo, si potrà godere di una qualità audio migliorata, come con i files audio lossless, anche con cuffie Bluetooth di fattura adeguata. Inoltre, con LHDC viene ridotta la latenza, passando dai 400 ms di media a soli 80 ms, a favore di streaming video e gaming.

Oltre a Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Pro 5G, i modelli che dovrebbero supportare LHDC in futuro sono i seguenti:

Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Mi Note 10/Mi CC9 Pro, Mi MIX 2S, Mi Max 3, Mi CC9

Redmi K30 4G/5G, K20/Mi 9T, K20 Pro/Mi 9T Pro

POCO F1

