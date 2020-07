Xiaomi Mijia: in arrivo Vacuum Cleaner portatile a meno di 25€

Da anni, Xiaomi con la gamma Mijia propone prodotti molto utili per la casa e non è esente dalla produzione di aspirapolvere Vacuum Cleaner, che siano essi scope tradizionali o come robot. A marchio Mijia però, non ne aveva ancora presentato uno portatile, che cattura anche la minima briciola negli angoli più complicati della casa o su tavoli, come un aspirapolvere normale non potrebbe fare. La cosa si fa interessante se consideriamo il prezzo con cui verrà lanciato.

Xiaomi Mijia: ecco specifiche e prezzo del nuovo Vacuum Cleaner portatile

Il prodotto, come solito di Xiaomi Mijia, si presenta minimale e di colore bianco ed il form factor del Vacuum Cleaner portatile richiama molto anche una bottiglia anche se l'azienda dichiara che sarà più leggero di una bottiglietta da mezzo litro d'acqua. Guardando alle specifiche, la potenza di aspirazione raggiunge i 13.000 Pa, mentre il motore brushless fornisce 88.000 rpm. Essendo wireless, esso è alimentato a batterie. Ma la sua portabilità permette di pulire in modo preciso briciole e polvere su poltrone, sedie e tavoli.

Ma quanto costa questo utile aspirapolvere portatile di Xiaomi? Il Mijia Vacuum Cleaner arriva in crowdfunding su Xiaomi Mall dal 29 luglio 2020 ad un interessante prezzo di 199 yuan, al cambio circa 24€. Il prezzo di vendita definitivo sarà poi di 249 yuan, circa 30€.

