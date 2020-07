Quando riduciamo la tecnologia in battute, sosteniamo sempre: “manca solo faccia il caffè“. Xiaomi Mijia pare averci ascoltato (e se magari vi dovesse servire un bollitore, ha anche quello). Infatti, arriva sul mercato la nuova macchina per caffè in capsule Coffee Machine che può fornirvi la bevanda comodamente ed in modo rapido.

Xiaomi Mijia Coffee Machine: la macchina per capsule vi fa il caffè in un minuto in modo smart

La macchina per caffè Xiaomi Mijia Coffee Machine ha come caratteristica principale una pompa elettromagnetica da 20 Bar ad estrazione rapida, oltre a registrare il volume della tazza ed avere due pulsanti che regolano l'erogazione per tazze grandi o piccole. Non mancano poi varie opzioni pensate proprio per le capsule.

La pompa elettromagnetica permette di avere il caffè senza perderne l'aroma e mantenerne il gusto morbido. I due pulsanti, interconnessi con il sistema dell'elettrodomestico, permetteranno di rilasciare caffè sia per tazze da 40 ml e da 110 ml. Grazie poi alla registrazione del volume della tazza raccomandato dalla capsula stessa, il caffè non sarà mai troppo o troppo poco.

La macchina per caffè Xiaomi Mijia è comunque molto compatta, in quanto larga solo 8.5 cm ed è anche facile da usare per via del suo sistema plug and play. Xiaomi inoltre ha pensato a tutto, anche alla personalizzazione delle capsule, che sono state sottoposte a rigorosi test di qualità europei, partendo dallo screening dei chicchi di caffè. L'azienda ha lanciato infatti più di 10 aromi diversi, così potrete provare più gusti.

Xiaomi Mijia Coffee Machine sarà in vendita su Xiaomi Mall in Cina dal prossimo 8 luglio 2020, ad un prezzo di 399 yuan (circa 50€), dopo esser stata in crowdfunding al prezzo di 349 yuan (44€ al cambio).

