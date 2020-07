Xiaomi: ecco il nuovo mouse che si “alza”, in vendita su YouPin

All'interno della lista dei prodotti lanciati da Xiaomi, troviamo davvero tantissimi diversi accessori. Non solo quelli afferenti al mondo degli smartphone, ma anche tutta una serie di device legati al mondo dell'igiene, della domotica, dei computer. Proprio in merito a quest'ultima categoria, dunque, abbiamo visto come recentemente l'azienda si sia lanciata nel mondo dei monitor, ma questo non è ancora tutto. Nelle scorse ore, infatti, il brand hha deciso di proporre sul mercato un nuovo mouse, detto MIIIW Elite, dalle caratteristiche davvero interessanti.

MIIIW Elite cambia inclinazione!

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di questo prodotto, salta subito all'occhio un particolare: il mouse si alza! Si tratta, infatti, di una deformazione attivabile con un doppio click sul tasto frontale, che permette di modificare l'altezza del mouse a proprio piacere, fino a 10mm, migliorandone l'ergonomia. Ovviamente siamo in presenza di un prodotto wireless, che per funzionare si dota di un ricevitore Bluetooth da collegare al PC. Come molti altri prodotti del genere, poi, notiamo un certo minimalismo nel design, proponendosi probabilmente ad un pubblico semi-professionale.

Questo MIIIW Elite mostra una buona versatilità, adattandosi a qualsiasi tipo di superficie, anche il vetro. A bordo, poi, trova spazio una batteria da 510 mAh che, all'occorrenza, può essere ricaricata tramite la porta USB Type-C posta sulla parte frontale. Questo design, tra l'altro, vi permetterà di poter continuare ad utilizzare il prodotto anche durante la ricarica.

Al momento MIIIW Elite è disponibile in prevendita su Xiaomi YouPin al prezzo iniziale di 259 yuan, circa 32 euro al cambio attuale.

