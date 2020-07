Xiaomi Mi Watch Revolve certificato: il lancio si fa più vicino

Xiaomi fa del settore degli indossabili uno dei suoi punti di forza e lo testimoniano le Mi Band uscite finora ed anche il Mi Watch. Ma le intenzioni del brand sono di allargare la gamma di prodotti e quindi, dopo averlo presentato come Mi Watch Color, vuole lanciare il nuovo smartwatch a livello globale con il nome Mi Watch Revolve, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa. Da poche ore però, pare che l'arrivo non sia poi così lontano, vista la nuova certificazione ricevuta in India.

Xiaomi Mi Watch Revolve: arriva la certificazione BIS, arrivo sempre più vicino?

Il prossimo smartwatch di Xiaomi sarà sicuramente uno dei prodotti top del settore, ma ad oggi non avevamo notizie in merito a certificazioni che lo indicassero come imminente all'uscita. In India però, la situazione è cambiata nelle scorse ore, dove il Mi Watch Revolve ha ricevuto la certificazione BIS (tra le più importanti sul suolo indiano), dato che il codice del modello XMWT06 dovrebbe corrispondere proprio al nuovo wearable.

Al momento purtroppo non sappiamo se le caratteristiche presenti sul suo “gemello” Mi Watch Color saranno confermate, ma ci aspettiamo che Xiaomi Mi Watch Revolve arrivi in versione Global entro la fine dell'anno e potrebbe essere l'India il primo paese che lo riceverà. Riguardo le tempistiche del debutto, l'arrivo di questa certificazione fa ben sperare anche se, come al solito, l'ultima parola spetta a Xiaomi. Dita incrociate!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu