Xiaomi è il primo produttore in Cina per le TV spedite nella prima metà del 2020

Altro importante risultato in casa Xiaomi. Se le vendite di smartphone vanno forte anche in altri mercati di spessore, in Cina il colosso guidato da Lei Jun si prende ancora una volta il primato per quanto riguarda le TV spedite nella prima metà del 2020.

Xiaomi Mi TV detiene il primato in Cina per unità spedite da ben 6 trimestri

Se già a fine anno 2019 i numeri erano davvero incoraggianti, viste le oltre 10 milioni di unità spedite, nell'H2 2020 Xiaomi si è imposta ancora una volta superando tutti gli altri produttori nelle TV spedite. Il vero record però non è quello del primato, o meglio in parte lo è, ma è il fatto che questo primato venga mantenuto da Xiaomi Mi TV da ben 6 trimestri, quindi a conti fatti il brand domina il settore da 1 anno e mezzo a questa parte.

Il successo delle Xiaomi Mi TV in Cina è davvero senza segreti ed è proprio Lei Jun a spiegare gli ingredienti di questo ottimo risultato:” Essendo diventati gli schermi più ampi e l'elettrodomestico stesso più smart, la TV è diventata letteralmente un prodotto principe per l'AIoT. Proprio per questo, Xiaomi utilizzerà i suoi prodotti smart TV principali come prodotti di punta del progetto per lo sviluppo sostenibile entro i prossimi 10 anni“.

Del resto, le ultime TV prodotte sono effettivamente di alta qualità e generazione dopo generazione il prodotto si migliora come meglio possibile, pur mantenendo prezzi competitivi. Basti pensare all'OLED Mi TV Master, fiore all'occhiello di Xiaomi che è un concentrato di qualità visiva e funzionalità smart mosse dall'intelligenza artificiale. Ma anche nel software brillano queste TV, come ci ha dimostrato l'ultima release denominata MIUI for TV 3.0. E pare solo l'inizio.

