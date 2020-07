Le soluzioni per rendere smart le proprie TV sono ormai totalmente integrate nell'immaginario collettivo. Xiaomi, come sempre, non è da meno. E proprio per restare al passo con la tecnologia attuale, lancerà a breve la nuova Xiaomi Mi TV Stick, che è stata svelata nelle scorse ore nel design, nelle specifiche e nel prezzo da un rivenditore ufficiale portoghese.

Xiaomi Mi TV Stick: design, specifiche e prezzo confermati dal rivenditore ufficiale portoghese

Della Xiaomi Mi TV Stick, ad oggi, si erano rincorse tante notizie che ne avevano svelato le specifiche ed il design, ma non si conosceva ancora nulla in merito all'uscita e soprattutto al prezzo. Da poche ore, un rivenditore ufficiale portoghese l'ha inserita a catalogo confermando le specifiche già annunciate, il design e finalmente ne ha rivelato il prezzo.

La TV Stick di Xiaomi sarà quindi equipaggiata con Android 9.0, dato che il telecomando conferma il tasto per attivare Google Assistant, ma avrà anche i due tasti funzione dedicati a Netflix e Prime Video, proprio come nelle smart TV del brand.

Per quanto riguarda il prezzo, Mi TV Stick costerà 39.90 €, in diretta competizione con il prodotto di punta del settore, la Fire Stick TV di Amazon. Considerando però che a volte in Portogallo i prodotti Xiaomi tendono a costare un po' di più, potrebbe non sorprendere se arrivasse a costare anche un po' meno. Non si conosce purtroppo la data di uscita, ma potrebbe non essere affatto lontano.

