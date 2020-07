Xiaomi di recente ha fatto un nuovo importante passo nel settore smart TV presentando il suo primo OLED, la Mi TV Master da 65″. Oltre ad avere una tipologia di pannello con qualità di visione superiore, esso è equipaggiato anche dall'assistente vocale XiaoAI, sottoforma di tecnologia AI Master, che permette di svolgere tante operazioni semplicemente usando la voce. Ebbene, il brand ha lanciato la versione 3.0, che aggiunge tante nuove feature smart alla TV.

Xiaomi Mi TV Master: la XiaoAI 3.0 la rende più connessa con l'utente

Cosa introduce quindi la XiaoAI 3.0 sulla Mi TV Master? Su tutto, l'assistente vocale di Xiaomi importa la funzione “Voiceprint“, che permette di ricordare la voce dell'utente e quindi riprodurre le ultime Serie TV o Film che quest'ultimo aveva visualizzato. In più, supporta la feature “dialogo continuo“, che può riprendere appunto il dialogo con l'assistente ed utilizzarlo in qualsiasi operazione si faccia. Inoltre possono essere settati 3 toni di voce di dialogo che possono essere cambiati chiedendo semplicemente “cambia tono“.

Infine, XiaoAI 3.0 migliora l'interazione con QQ Music (servizio di musica in streaming in Cina) con la funzione voice-on-demand smart ed i suggerimenti fluttuanti che ci guideranno nella scelta dei brani da ascoltare.

Purtroppo, così come il Mi TV Master, anche le funzionalità dell'assistente vocale di Xiaomi sono attualmente esclusive della Cina, ma chissà che con il tempo e l'arrivo dell'OLED TV in Occidente non possa arrivare anche da noi.

