Dopo la vagonata di indiscrezioni e di conferme da parte della casa cinese, Xiaomi Mi TV Master è finalmente ufficiale: stiamo parlando della prima smart TV ultra premium della compagnia di Lei Jun, equipaggiata con un pannello OLED e caratterizzata da un design da urlo. Andiamo a scoprirne tutte le caratteristiche hardware, ma soprattutto il prezzo di vendita in patria!

Xiaomi Mi TV Master: tutto quello che c'è da sapere sulla prima smart TV ultra premium OLED del brand

Design e caratteristiche

La nuova gamma premium di Xiaomi è caratterizzata da un design decisamente elegante, con un ampio pannello OLED – dotato di un tempo di risposta di 1 ms – e un rapporto superficie/schermo del 98.8%. Si tratta di una soluzione dotata di cornici super ottimizzate, risoluzione in 4K e refresh rate a 120 Hz (con tecnologia VRR e MEMC). La base di Xiaomi Mi TV Master è realizzata in vetro e contribuisce a dare un aspetto premium al dispositivo.

Come anticipato anche da una certificazione precedente, ci troviamo di fronte ad un display da 65″, con contrasto 1000000: 1, una copertura P3 del 98.5%, HDR dinamico e luminosità regolabile.

Hardware e funzionalità

In altro trovate una panoramica delle caratteristiche, che riprendono a grandi linee quanto visto finora. La Xiaomi Mi TV Master offre un'interfaccia HDMI 2.1 e presenta il supporto Dolby Vision. La tecnologia AI Master, tramite un sistema dedicato, consente di sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere un miglioramento dell'immagine, con dettagli precisi e colori vividi.

A livello hardware, la smart TV premium si affida al chipset MediaTek MTK9650 soluzione quad-core di fascia alta con processo produttivo a 22 nm, architettura A73, GPU Mali G52 MC1, APU 1TOPS. La parte audio si affida ad un subwoofer da 20 W (1.9 L) ed un sistema di audio panoramico 3D composto da un totale di 9 altoparlanti, con una potenza totale di 65W.

Ad accompagnare il dispositivo troviamo anche un telecomando con NFC e Bluetooth, anche se ovviamente sarà possibile sfruttare i comandi vocali (oppure il proprio smartphone).

Xiaomi Mi TV Master ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mi TV Master è di 12.999 yuan, circa 1.600€ al cambio attuale, mentre le vendite in patria cominceranno dalla mattina del 3 luglio presso i principali rivenditori (Xiaomi Mall, YouPin, JD, Tmall e Suning). Nonostante in varie occasioni si sia parlato di una “serie”, al momento è stata presentata solo la versione da 65″ e non sappiamo quando arriveranno altre varianti. Come al solito vi aggiorneremo in caso di novità!

