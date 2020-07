Xiaomi Mi TV 4S 65″ arriva in Italia, anche su Amazon

Da qualche tempo, ormai, Xiaomi ha deciso di stabilirsi qui in Italia. Durante tutti questi mesi di permanenza nel nostro Paese, dunque, ha portato sempre nuovi prodotti interessanti, un po' per volta. Si è partiti, ovviamente, dagli smartphone, per poi passare a prodotti che la maggior parte delle persone neanche conosceva. Tra questi, dunque, probabilmente trovano spazio anche le smart TV, uno di quei prodotti che mai avremmo immaginato arrivasse in Italia sotto il marchio Xiaomi. Nelle scorse settimane, invece, sono stati lanciati già alcuni interessanti modelli e, per ultimo, si è pensato proprio a questo Mi TV 4S da 65″.

Mi TV 4S da 65″ costa meno di 700 euro

Osservando meglio i nuovi prodotti in vendita su Amazon Italia, troviamo ora anche questa nuova smart TV. Si completa così la famiglia di TV del brand cinese, che ufficialmente vengono vendute in Italia. Dopo Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32”, dunque, arriva anche Mi TV 4S 65″. Si tratta di uno dei prodotti di punta in tale segmento, offrendo la tecnologia 4K e HDR10+ in un design compatto. A livello audio, poi, abbiamo il DTS-HD ed il Dolby Audio. Non manca, ovviamente, l'interfaccia proprietaria di Android, che permette quindi di poter usufruire molto facilmente di tutte le applicazioni presenti nel Play Store, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e tanto altro.

Vi ricordo che questo prodotto è già disponibile presso tutti i Mi Store Autorizzati e su Amazon Italia, al prezzo di 699,90 euro.

