Curiosi di Xiaomi Mi Stick? Ecco il video che lo vede in azione

C'è una certa curiosità dietro al lancio dello Xiaomi Mi Stick, trattandosi del primo dispositivo del genere ad essere prodotto dall'azienda. Di questo “stick” abbiamo già visto un primissimo unboxing in anteprima, ma per il suo lancio ufficiale c'è ancora da attendere qualche giorno. Fondamentalmente si tratta di un'alternativa alla più celebre Amazon Fire TV Stick, ovvero un dispositivo in grado di rendere smart qualsiasi schermo sprovvisto di tali funzionalità.

Un video ci mostra il funzionamento dello Xiaomi Mi Stick

Una volta collegata alla porta HDMI, lo Xiaomi Mi Stick fa sì che lo schermo acquisisca features tipiche delle smart TV degli ultimi anni. Ma come si presenterà il tutto? A dircelo c'è un video molto esplicativo. Il tutto parte con un'animazione di google-iana memoria, per poi essere accolti dalle varie schermate di setup. Si parte con la scelta della lingua (italiano compreso), della regione di localizzazione dei servizi (e qua manca l'Italia) e via dicendo.

Come già sapevamo, lo Xiaomi Mi TV Stick si basa sul sistema operativo di Android TV (con Android 9 Pie), pertanto l'interfaccia non ci sorprende più di tanto. Finito il setup veniamo accolti dalla schermata iniziale, dove vediamo le app principali, quali Netflix, Prime Video, YouTube e Play Movies & TV. Scorrendo fra le impostazioni vediamo alcune caratteristiche rilevanti, fra cui la risoluzione 1080p. Niente 4K, quindi, anche se si ipotizza che potrebbe arrivarne anche una variante in grado di supportare la risoluzione maggiorata.

La presentazione ufficiale dello Xiaomi Mi TV Stick si terrà fra pochi giorni, assieme a novità come Mi Band 5 ed altro ancora. Sappiamo già anche quale sarebbe il prezzo di vendita, in linea con le alternative di Google ed Amazon.

