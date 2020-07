Il vostro router vi da costantemente problemi? Grazie a Xiaomi il passaggio ad un nuovo prodotto sarà facile ed economico. Direttamente dalle pagine di Gearbest, tra le offerte odierne, vi segnaliamo il nuovissimo Xiaomi Mi Router 4 Pro (presentato poco più di una settimana fa) già in sconto al 50%.

Il nuovo router Xiaomi Mi 4 Pro permette la connessione simultanea di 128 dispositivi

Il nuovo Xiaomi Mi Router 4 Pro che offre tra le sue peculiarità il Wi-Fi Dual Gigabit e 5 antenne, accompagnate da una porta WAN e tre porte LAN, arriva in vendita su Gearbest già in sconto.

Il prodotto in questione, infatti, è soggetto alla vendita promozionale che sarà attiva per circa 24 giorni. Visto il prodotto di recente uscita, però, lo store permetterà agli utenti di poter acquistare soltanto un unità.

Si tratta quindi di un vero e proprio affare che – per un periodo limitato di tempo – vi permetterà di acquistare il Router che, proprio come il suo predecessore, garantisce una connessione simultanea a ben 128 dispositivi, ideale per le moderne smart home.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.