Legit Health e Xiaomi partner per combattere i melanomi con il Mi Note 10

Non c'è utilizzo più nobile per la tecnologia di quello di salvare vite e Xiaomi è tra le aziende più attente alla salute. Il colosso cinese, infatti, è diventato partner tecnologico di una delle più importanti entità per la lotta ai tumori alla pelle, Legit Health. Questa partnership, con il supporto di Mi Note 10 aiuterà due ospedali nei Paesi Baschi al fine di velocizzare la diagnosi.

Xiaomi: con Mi Note 10 diventerà partner di Legit Health per la diagnosi ai melanomi in due ospedali baschi

Come potrà essere utile quindi Xiaomi nella lotta ai tumori della pelle? Molto semplicemente, la partnership con Legit Health coniugherà le potenzialità fotografiche di Xiaomi Mi Note 10, con la sua camera da 108 MP ed il software sviluppato dall'azienda in collaborazione con la start-up UPV/EHU al fine di facilitare la diagnosi preliminare di queste malattie. Il tutto sarà mosso dall'intelligenza artificiale e porterà il campo medico in una nuova dimensione. Questo nuovo mezzo di diagnosi sarà adottato quindi dagli ospedali universitari di Cruces e Basurto, nei Paesi Baschi.

Queste le parole della PR Manager di Xiaomi Spagna, Raquel Sanz:” Partecipando a questo progetto vogliamo riaffermare il ruolo della tecnologia, dell'innovazione, nel miglioramento della vita in tutto il mondo. Essere in grado di facilitare la diagnosi precoce di malattie come il cancro della pelle e aiutare un maggior numero di cittadini, in un momento così delicato come oggi, ad avere accesso all'assistenza sanitaria telematica usando un dispositivo quotidiano come uno smartphone, ci sembra molto prezioso . Ecco perché volevamo mettere la tecnologia della fotocamera del Mi Note 10 al servizio di questo progetto; una fotocamera con 5 obiettivi, il principale dei quali è 108 megapixel, in grado di scattare foto nitide che aiutano ad aumentare la precisione diagnostica. In Xiaomi manteniamo un fermo impegno a portare innovazione in tutto il mondo“.

Senza dubbio, l'apporto di Xiaomi apre a tanti nuovi scenari per la medicina, che passo dopo passo si fonde sempre più nella tecnologia, nella speranza che possa ridurre al minimo i tempi di cura per malattie molto difficili da affrontare.

