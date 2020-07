Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro): disponibile la MIUI 12 Stable

Nel mentre scopriamo che Redmi Note 5 e Xiaomi Mi 6 non dovrebbero riceverla, la MIUI 12 Stable fa la sua comparsa su Xiaomi Mi CC9 Pro. Per chi non se lo ricordasse, si tratta dell'edizione cinese del più occidentale Xiaomi Mi Note 10 arrivato sul nostro mercato. Per quest'ultimo il rilascio deve ancora iniziare sotto forma di ROM Global e/o EEA, quindi per il momento si limita alla MIUI 12 China per la platea asiatica.

La MIUI 12 Stabile inizia a farsi strada su Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro)

La build MIUI 12.0.1.0 China Stable inizia così il suo decorso su Xiaomi Mi CC9 Pro, nella speranza che non tardi ad arrivare su Xiaomi Mi Note 10. Di recente la ROM ha iniziato il roll-out anche su Redmi Note 7, pertanto non dovrebbe tardare ad aggiornarsi anche per l'utenza occidentale.

Le novità contenuta nella MIUI 12 toccano molteplici comparti dello smartphone, sia esteticamente, con nuove animazioni e migliorie varie, che funzionalmente. Il team software ha migliorato vari aspetti: launcher, multitasking, telefonate e gestione della salute dell'utente, nonché il comparto privacy e l'aggiunta del Control Center. Inoltre, vengono aggiunti i bellissimi Super Wallpaper, per quanto soltanto per i modelli compatibili.

