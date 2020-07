Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna in Italia, fra nuove patch e bug fix

Niente da fare ancora per la MIUI 12, ma nel frattempo Xiaomi Mi Note 10 Lite conclude il mese di luglio con un nuovo aggiornamento. Il software rimane così ancorato nuovamente all'undicesima edizione della UI di Xiaomi, pur rinnovandosi con alcuni accorgimenti. Il primo riguarda l'introduzione delle più recenti patch di sicurezza, adesso aggiornate al mese di luglio 2020.

Un nuovo aggiornamento risolve alcuni problemi di Xiaomi Mi Note 10 Lite

L'aggiornamento che sta arrivando sulle unità europee di Xiaomi Mi Note 10 Lite riguarda la MIUI 11.0.11.0.QFNEUXM ed ha un peso di 231 MB. Il roll-out via OTA è partito anche in Italia, pertanto non dovreste tardare a riceverlo anche voi possessori di Mi Note 10 Lite. Oltre alle succitate patch di luglio, l'aggiornamento porta con sé anche la risoluzione di alcuni bug software noti al team incaricato.

Xiaomi Mi Note 10 Lite è uno dei tanti modelli di fascia mid-range dell'azienda ed è caratterizzato dalla presenza dello Snapdragon 730G. Assieme a 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, comprende una batteria da 5260 mAh con ricarica rapida 30W. Uno dei suoi punti di forza è rappresentato dal comparto fotografico, comprensivo di quad camera da 64+8+2+5 MP.

