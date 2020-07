Mentre aspettiamo con impazienza il possibile lancio del Mi MIX 4 – con voci sempre più insistenti che anticipano anche l'arrivo di un Mi 10 in versione Ultra – un nuovo brevetto della compagnia cinese compare all'orizzonte. E questa volta lascia di stucco sia per lo stile che per le novità implementate, tutti dettagli che lasciano pensare ad un possibile Xiaomi Mi MIX Alpha 2.

Xiaomi Mi MIX Alpha 2: è lui il protagonista di questo nuovo brevetto?

Ovviamente il brevetto approvato e pubblicato dal CNIPA (China National Intellectual Proprety Administration), presentato dall'azienda il 19 gennaio 2020, non presenta alcun riferimento esplicito allo Xiaomi Mi MIX Alpha 2. Tuttavia è impossibile non farsi venire in mente una seconda generazione per la gamma, vista la presenza di un pannello Surround che abbraccia la parte frontale, circonda i bordi e va a terminare al limite della scocca posteriore. Similmente al primo capitolo, questo modello sembra implementare il sensore fotografico Samsung da 108 MP, ma a questo giro troviamo una novità.

Il retro dello smartphone presenta una singola fotocamera, definita AI Super Camera: purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli, a parte la presenza di un teleobiettivo integrato.

Altra caratteristica degna di nota è la presenza di un Second Display posizionato sul retro, proprio sotto la fotocamera. In questo modo il modulo principale può essere utilizzato per scattare selfie e di conseguenza la parte frontale non presente notch o fori.

Lungo il bordo superiore trova spazio il pulsante di accensione ed il microfono, mentre al lato opposto abbiamo uno speaker (doppio?) ed un ingresso Type-C. Vale la pena sottolineare che i render presenti nelle immagini non sono stati toccati: si tratta di illustrazioni provenienti dalle 38 pagine del brevetto presentato da Xiaomi, con tutte le precisazioni del caso da parte del brand cinese. Allora, che ne pensate di questo presunto Xiaomi Mi MIX Alpha 2? Vi piacerebbe uno smartphone con questo look?

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per