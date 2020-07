Se c'è uno smartphone che gli utenti attendono ma di cui oggi non abbiamo notizie davvero concrete, quello è Xiaomi Mi MIX 4. Il flagship premium del brand cinese viene ipotizzato regolarmente mese dopo mese, ma la stessa azienda non ha mai davvero dato qualche segnale in merito, se non qualche riferimento vago. A meno che non si analizzino le parole di Lei Jun in merito al corpo in ceramica di Mi MIX 2 come possibili indizi per Mi MIX 4.

Xiaomi Mi MIX 4: Lei Jun condivide foto di Mi MIX 2 con il corpo in ceramica, è un nuovo indizio?

Che Mi MIX 2 Ceramic Body fosse lo smartphone preferito di sempre da Lei Jun è ormai storia nota, visto che l'ha dichiarato in più occasioni. Ma lo è anche la sensazione che questi riferimenti al corpo in ceramica possano essere indizi sul presunto Xiaomi Mi MIX 4. L'ultima della serie di possibili indiscrezioni è la condivisione del CEO del brand di due post di utenti su Weibo che mostravano proprio il suo smartphone preferito, come a cementificare l'associazione dell'elegante materiale alla serie MIX, come sollecitavano poi gli utenti nei commenti.

Ovviamente, è doveroso ricordare che queste sono solo supposizioni formulate dagli esperti del settore e che non indicano in alcun modo che il Mi MIX 4 si farà o comunque che si chiamerà così.

Infatti, potrebbe anche avere un nome totalmente inedito, che pareggi la nomenclatura di Mi 10, ad esempio. Nel frattempo, potete consultare un fantasioso render svelato da uno store online.

