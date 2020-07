Xiaomi Mi MIX 3 5G: MIUI 11 e MIUI 12 potrebbero non arrivare

Pur essendo di fascia superiore, il trattamento software che lo Xiaomi Mi MIX 3 5G sta ricevendo è peggiore del modello 4G. Il modello base è già stato aggiornato da mesi, sia alla MIUI 11 che ad Android 10. Al contrario, quello con modem 5G è rimasto fermo ad Android 9 Pie e alla MIUI 10, suscitando le ire dei suoi possessori. Chi l'ha acquistato con l'obiettivo di avere un prodotto più premium si è trovato fregato, al punto tale da lanciare una petizione di protesta. Oggi arriva la conferma che la MIUI 12 sarà ufficialmente portata su Mi MIX 3 5G, ma sappiamo già che c'è un dettaglio che susciterà l'ira degli utenti.

Aggiornamento 20/07: le ultime notizie da parte di Xiaomi ci danno informazioni contrastanti sul futuro di Mi MIX 3 5G. Ve ne parliamo a fine articolo.

L'aggiornamento alla MIUI 12 arriverà su Xiaomi Mi MIX 3 5G, ma soltanto fra mesi

La prima cosa che turberà i possessori di Xiaomi Mi MIX 3 5G è che l'aggiornamento alla MIUI 12 arriverà, ma non prima di ottobre 2020. Ma non finisce qui: l'aggiornamento sarà ancora basato su Android 9 Pie, allontanando il rilascio di Android 10 ancora più in là col tempo (se arriverà, a questo punto).

Pur non trattandosi di un comunicato ufficiale, la notizia arriva da una presunta mail dell'assistenza globale di Xiaomi, pertanto la prendiamo per buona (salvo smentite). Il perché l'azienda stia gestendo Xiaomi Mi MIX 3 5G in questa maniera sarebbe da ritrovare negli scarsi numeri di vendita. Si vocifera che lo smartphone non abbia venduto quanto sperato, pertanto la società avrebbe riservato ad esso un tempo minore per lo sviluppo del software. Commercializzato ad inizio 2019, è stato venduto in un periodo e in un'area geografica (l'Europa) dove il 5G è poco più che un miraggio. Purtroppo questo rappresenta uno dei rischi nell'acquisire prodotti primi nel loro genere.

Niente aggiornamenti in vista | Aggiornamento 20/07

Continua la sfortunata storia per Xiaomi Mi MIX 3 5G, per il quale non sono previsti aggiornamenti. A rilasciare questa secca affermazione è stata Xiaomi stessa, in occasione del FAQ relativo all'ultima MIUI 11 Global Beta per Mi MIX 3. Data la richiesta da parte della community, i moderatori hanno così risposto:

“Dalle informazioni che abbiamo, non ci sono piani di aggiornamento per la variante 5G. Non sappiamo quando potrebbe arrivare un aggiornamento, quindi gentilmente evitate di sollevare domande al riguardo. Tutte le informazioni chiave relative ad un possibile aggiornamento saranno annunciate nel subforum.“

A quanto pare la petizione lanciata su Change.org non è servita ad incentivare Xiaomi nel portare avanti lo sviluppo software di Mi MIX 3 5G. Per il momento lo smartphone è fermo ad Android 9 Pie e MIUI 10 e qui potrebbe rimanere, per lo scorno dei suoi possessori.

