Xiaomi Mi MIX 3 5G riceve Android 10… con la Pixel Experience

Nell'ampia cerchia di dispositivi a catalogo, lo Xiaomi Mi MIX 3 5G è probabilmente uno dei più sfortunati. Non tanto lato hardware, potendo sfoggiare specifiche degne di note, quanto nella gestione del software. A differenza della maggioranza degli ultimi modelli, piuttosto seguiti dal team MIUI, la variante 5G di Mi MIX 3 ha ricevuto pochissimi aggiornamenti. Senza contare che, ad oggi, il porting di Android 10 è ben lontano all'orizzonte, così come quello della MIUI 12. Una notizia che ha fatto adirare la community, al punto tale da creare una petizione per far sì che il top di gamma venga trattato come tale. In casi come questi, però, viene in vostro aiuto il mondo del modding, nella fattispecie quello della Pixel Experience.

La Pixel Experience porta Android 10 su Xiaomi Mi MIX 3 5G

Se non lo conosceste, il progetto Pixel Experience prende il suo nome dalla omonima gamma made in Google. C'è un motivo ben preciso: la custom ROM vuole offrire un'esperienza software identica (o quasi) a quella della serie Google Pixel. Ciò corrisponde ad un software snello e che esteticamente riprende la versione stock di Android. Buone notizie, quindi, per i possessori più “smanettoni” di Xiaomi Mi MIX 3 5G, che possono annoverare un'ulteriore ROM alternativa con cui avere l'ultima versione di Android 10.

A vostra disposizione non c'è soltanto la Pixel Experience standard ma anche la sua versione Plus. La differenza sta nella possibilità di personalizzazione, più ampia per quest'ultima. Vi ricordiamo che per installare una custom ROM qualsiasi è necessario aver effettuato lo sblocco del bootloader. A quel punto dovrete installare una custom recovery come la TWRP, tramite la quale flashare la ROM in questione.

Scarica Pixel Experience ROM

Scarica Pixel Experience+ ROM

