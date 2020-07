Xiaomi Mi MIX 2020 con un design incredibile, svelato da uno store online

Nel corso dei mesi si sono susseguite molteplici indiscrezioni in merito al prossimo modello della serie più alternativa (e futuristica) del brand cinese. Xiaomi Mi MIX 4 (o 2020) si sta facendo attendere davvero tanto e la partentesi Mi MIX Alpha non ha fatto altro che accendere ancora di più l'hype degli appassionati. Dopo una quantità infinita di brevetti, concept e presunti render, ecco che spuntano una serie di immagini dai rivenditori online: vere o no, di certo lasciano a bocca aperta!

Xiaomi Mi MIX 2020 spunta su uno store online (con un look stranissimo…): sarà davvero lui?

Il nuovo design dello Xiaomi Mi MIX 4 (o 2020, se preferite) ci mostra un look praticamente inedito per la gamma e per la casa cinese. Ovviamente il tutto è da prendere con le dovute precauzioni ed è da considerarsi come una semplice indiscrezione. Nelle scorse ore alcuni store online (tra cui AliExpress) hanno pubblicato le immagini di questo misterioso smartphone: le pagine sono già state eliminate ma i render restano. Secondo quanto riportato si tratterebbe del prossimo modello della serie MIX, in arrivo con un design unico.

Frontalmente abbiamo un display accompagnato da una cornice laterale leggermente più spessa delle altre (che sono ben ottimizzate). Su questo spazio troviamo due fori per la Dual Selfie Camera, il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione. Per quanto riguarda la parte posteriore è presente una fotocamera inserita in un modulo rettangolare, posizionato in orizzontale al centro della scocca e con il Flash LED in basso. Si tratta di una configurazione inedita per Xiaomi; inoltre sembra si tratti di una Quad Camera con un modulo a periscopio e – presumibilmente – un sensore LiDAR.

Sottolineiamo ancora una volta che la veridicità di queste immagini è in dubbio, nonostante la loro provenienza. Lo Xiaomi Mi MIX 4 è ancora avvolto nel mistero e toccherà all'azienda cinese offrirci una conferma sulla sua esistenza e il suo design. Comunque, volendo prendere per buoni i render… che cosa ne pensate? Apprezzereste un cambio di look di questo tipo oppure… meglio virare su altro?

