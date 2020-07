Mentre l'attenzione degli appassionati del brand cinese è tutta focalizzata sui futuri flagship (magari proprio con quelli equipaggiati con il prossimo SoC di punta di Qualcomm), l'azienda continua a sfornare accessori di tutto rispetto. Quest'oggi è il turno del nuovo proiettore Xiaomi Mijia Projector 2 Pro: andiamo a scoprire tutte le novità del dispositivo, insieme al prezzo di vendita in patria.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design, Xiaomi Mijia Projector 2 Pro, mantiene il trend minimal a cui ci ha abituato il brand e richiama le linee della versione Youth precedente (che abbiamo recensito qui). Il proiettore di Xiaomi integra un LED Luminus a 4 canali, in grado di offrire una luminosità fino a 1.300 ANSI Lumen. Il dispositivo è in grado di restituire una gamma cromatica di ≥100% Rec 709, supporta la decodifica HDR10+ ed è dotato di doppi speaker da 10W. In rapporto di proiezione è di 1.1:1, con immagini fino a 200″ di dimensioni (passando per i 60″ ed i 120″ ottimali).

La compagnia cinese suggerisce di sfruttare gli 80″ a 2 metri, i 100″ a 2.5 metri, fino ad un massimo di 120″ alla distanza di 3 metri. Presente all'appello la feature Smart Focus che permette di mettere a fuoco in modo istantaneo ogni volta che si avvia il dispositivo o lo si sposta dalla sua posizione. La messa a fuoco avviene tramite rilevamento TOF e tramite la fotocamera, in due modalità.

Hardware e software

Il nuovo proiettore di Xiaomi integra un chipset Amlogic T972 realizzato a 12 nm: a detta dell'azienda si tratterebbe di una soluzione votata al risparmio energetico (con consumi ridotti del 55% rispetto alla generazione precedente) e con prestazioni migliorate del 63%. Lato memorie trovano spazio 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

La parte software è affidata a PatchWall, l'interfaccia delle smart TV del brand. Non manca il supporto a XiaoAI, l'assistente vocale della compagnia di Lei Jun. Infine segnaliamo la possibilità di decodifica sia in 4K che in 8K mentre la risoluzione nativa è in Full HD (1920 x 1080 pixel).

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Xiaomi Miji Projector 2 Pro è di 4.599 yuan, circa 574€ al cambio attuale. Al momento è possibile preordinare il dispositivo lasciando un deposito di 100 yuan mentre le spedizioni partiranno dal 29 luglio. Restiamo in attesa di un'eventuale versione internazionale, tenendo anche presente che il Mi Laser Projector ha trovato spazio in via ufficiale anche in Italia.

