L'evento di oggi si è rivelato particolarmente ricco per gli amanti del brand cinese e se pensavate di aver visto tutto con la Mi Band 5, la Mi TV Stick e le altre novità… vi sbagliavate di grosso! Oltre a questi accessori la casa di Lei Jun ha dato sfogo anche alla voglia di monopattini elettrici, con un trittico di dispositivi ed un'esclusiva per l'Italia: diamo il benvenuto a Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S e Mi Electric Scooter Essential!

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, 1S ed Essential arrivano in Italia: tutte le novità dei nuovi monopattini elettrici

Design, caratteristiche e dettagli

Progettato per gli spostamenti di breve raggio, Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e coprire distanze fino a 45 km con una singola carica. Il suo motore DC brushless da 300W fornisce la potenza necessaria per percorrere senza fatica salite con pendenze pari al 20%, mentre un LCD integrato permette ai rider di monitorare con un semplice sguardo la velocità in tempo reale, le modalità di guida, il livello della batteria e molto altro ancora.

Equipaggiato di pneumatici a camera d'aria da 8.5 pollici, il monopattino offre anche un doppio sistema di frenata, per un ulteriore livello di sicurezza; l'aggiunta di catarifrangente anteriore, posteriore e laterale e un potente fanale frontale da 2W migliorano la visibilità. Realizzato con materiali leggeri, questo modello da 14.2 kg può essere ripiegato in meno di tre secondi, rendendolo altamente portatile e facile da trasportare.

Diamo un'occhiata anche al modello 1S!

Insieme al modello Pro 2, Xiaomi ha lanciato anche Mi Electric Scooter 1S (avvistato in Europa pochi giorni fa, qui trovate tutti i dettagli) che può raggiungere una velocità massima di 25km/h, viaggiare fino a 30 km con una sola carica ed è dotato di un motore brushless da 250W (per superare salite con una pendenza del 14%). Completano il quadro un sistema di doppia frenata, le gomme a camera d'aria rinforzate, un peso di soli 12.5 kg ed un corpo ripiegabile.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential: la grande novità in esclusiva per l'Italia

Piccolo, leggero, conveniente: sono queste le parole che vengono in mente pensando al nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, soluzione pensata in esclusiva per il mercato italiano. Si tratta di un monopattino elettrico dal design ripiegabile, del peso di 12 Kg e realizzato con un look minimal in lega di alluminio. Il dispositivo integra una batteria da 5.100 mAh 187 Wh, in grado di offrire un'autonomia fino a 20 Km, con una velocità massima di 20 Km/h.

Presente un display LED per visualizzare velocità, batteria, distanza e modalità, mentre il motore brushless da 250W permette di affrontare pendenze fino al 10%. Non manca un sistema a doppia frenata, l'E-ABS e ruote da 8.5 pollici. Ovviamente è possibile connettere il monopattino allo smartphone tramite Bluetooth e l'app Mi Home, in modo da vere sotto controllo tutti i parametri.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S e Mi Electric Scooter Essential – Prezzo e disponibilità in Italia

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 e Mi Electric Scooter 1S saranno disponibili in Italia nella versione Black presso i Mi Store Autorizzati, su Amazon e presso tutte le principali catene di distribuzione, a partire da fine luglio, rispettivamente al prezzo di 529.90€ e 429.90€. La grande novità per il mercato italiano è lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, disponibile sempre da fine luglio al prezzo bomba di 299.90€.

