Xiaomi introduce la condivisione familiare in Mi Cloud

Come tutte le grandi aziende, Xiaomi propone un servizio di archiviazione “fra le nuvole” con la piattaforma Mi Cloud. Nel tempo l'azienda ha migliorato ed arricchito il suo sistema di cloud storage, rendendolo sempre più completo. Specialmente per coloro che abitano con più membri della famiglia sotto lo stesso tetto. Proprio per loro è stata aggiunta l'opzione Family Sharing Space, pensata per permettere una condivisione più facilitata.

Il servizio Mi Cloud di Xiaomi diventa sempre più completo

Con l'opzione Family Sharing Space, il servizio Mi Cloud di Xiaomi fa sì che chi ha sottoscritto l'abbonamento possa condividerlo con 5 membri della famiglia (per un totale di 6 account). Tuttavia, solo chi ha pagato per servirsi dei piani Platinum e Diamond potrà servirsene: così facendo, l'azienda vuole spingere chi non l'ha fatto a fare l'upgrade della propria sottoscrizione.

Attivando questa nuova opzione, dall'app dedicata si potranno tenere sotto controllo le soglie di ogni membro della famiglia, fra memoria residua e quantità di dati trasferiti. Per salvaguardare la privacy, Xiaomi assicura che la condivisione riguarda unicamente i files e non i dati sensibili degli utenti.

