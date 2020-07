Il teardown di Xiaomi Mi Band 5 ne mostra la bontà d’assemblaggio

Giornata di grandi novità quella odierna per Xiaomi, con il lancio in pompa magna della Mi Band 5 (assieme a vari altri prodotti). La nuova smartband diviene così disponibile un po' tutto il mondo, perlomeno nei mercati dove Xiaomi opera ufficialmente. Gli utenti potranno così metterci le mani sopra, potendo saggiarne le potenzialità che vi abbiamo illustrato nella nostra recensione e confronto con Mi Band 4. Un aspetto che solitamente non viene considerato con questa tipologia di dispositivi, però, è la durabilità.

Xiaomi Mi Band 5 messa a nudo nel teardown: non è facile da disassemblare

Proprio per questo il canale YouTube Geardo ha ben pensato di effettuare un teardown della Xiaomi Mi Band 5, svelandocela dall'interno. Non trattandosi di uno smartphone, solitamente più soggetti al disassemblaggio, smontare una smartband come la Mi Band 5 è un'impresa non da poco. Soprattutto per l'abbondante utilizzo di colla fissante per tenere assieme la scocca contenitiva, per la quale è necessario applicare tantissimo calore.

Anche perché la Xiaomi Mi Band 5 è una smartband ben protetta, essendo dotata di una certificazione contro liquidi e polvere in grado di offrire una protezione a 5 ATM. Questo aspetto fa sì che la smartband sia ancora più sigillata del solito. La versione “vittima” del teardown è la stessa che arriverà sul nostro mercato, ovvero quella sprovvista di NFC. Vi lasciamo direttamente al video in questione:

