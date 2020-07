Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato che la Xiaomi Mi Band 5, uno dei prodotti più attesi dai fan del brand e che abbiamo avuto il piacere di recensire di recente, sarebbe arrivata in Italia durante il mese di Luglio. A confermare questa informazione ci ha pensato la divisione di Xiaomi Germania che però ha svelato altre due interessanti novità.

Oltre alla Xiaomi Mi Band 5, anche la Xiaomi Mi TV Stick, che quest'oggi è stata messa a listino dal rivenditore ufficiale Xiaomi in Portogallo, vedrà la luce nello stesso evento lancio accompagnata anche da un nuovo monopattino elettrico

Qual è la data di uscita in Italia della Xiaomi Mi Band 5?

La Mi Band 5 sarà presentata in Germania e nel resto d'Europa, Italia compresa, il 15 luglio alle ore 14.00 con un evento in live streaming che sarà focalizzato sui nuovi prodotto del Mi Ecosystem di Xiaomi tra cui la già citata Mi TV Stick e un nuovo monopattino elettrico. Tale evento dovrebbe essere riproposto in contemporanea anche in Italia.

Queste erano le conferme ma ci sono anche altri indizi su cui possiamo avanzare alcune ipotesi:

Viene mostrata una fotocamera composta da 4 sensori : è un indizio sul lancio di un nuovo smartphone? Magari il chiacchierato Xiaomi Mi 10 Ultra ? No, troppo presto come date ma non escludiamo un colpo a sorpresa, in stile Xiaomi Mi 10T , dato il recente lancio del Redmi K30i che potrebbe avere tutte le carte per essere ribrandizzato come accaduto l'anno scorso con i Redmi K20 e K20 Pro arrivati poi in Europa come Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro;

: è un indizio sul lancio di un nuovo smartphone? Magari il chiacchierato ? No, troppo presto come date ma non escludiamo un colpo a sorpresa, in stile , dato il recente lancio del che potrebbe avere tutte le carte per essere ribrandizzato come accaduto l'anno scorso con i Redmi K20 e K20 Pro arrivati poi in Europa come Xiaomi Mi 9 e Mi 9T Pro; la parte finale dell'immagine mostra chiaramente una Smart TV , il che potrebbe indicare la già citata Mi TV Stick , ma se oltre a questo accessorio fosse in arrivo un'altra Smart TV di Xiaomi ? Magari la recente Mi TV Master ?

, il che potrebbe indicare la già citata , ma se oltre a questo accessorio fosse in arrivo un'altra Smart TV di ? Magari la recente ? il monopattino elettrico, infine, è chiaramente evidenziato dalla ruota indicata dal teaser. Il nuovo monopattino di Xiaomi potrebbe essereil chiacchierato Xiaomi Mi Scooter Pro 2 o il Mi Scooter 1S;

Non possiamo svelarvi di più al momento ma possiamo farvi un invito importante: il 15 luglio rientra nella nostra GizWeek 2020, di cui vi invitiamo a segnare tutte le date perchè ne varrà la pena, e in tale data il nostro planning include una live proprio con un dirigente Xiaomi. Adam Kadmon direbbe “coincidenze”? Chissà!

