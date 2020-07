Quest'oggi, 15 luglio, la compagnia di Lei Jun ha tenuto un evento particolarmente atteso dagli appassionati nostrani del brand, con il lancio di una sfilza di prodotti dedicati al mercato europeo. Tra questi, finalmente hanno fatto capolino la Xiaomi Mi Band 5, la Mi TV Stick, lo schermo Mi Curved Gaming Monitor 34″ e le cuffie TWS Mi True Wireless Earphones 2 Basic: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi prodotti, insieme al prezzo per l'Italia.

Xiaomi Mi Band 5, Mi TV Stick, Mi Curved Gaming Monitor 34″ e Mi True Wireless Earphones 2 Basic: tutte le novità disponibili per il nostro paese

Arriva la nuova smartband di Xiaomi: novità, prezzo e disponibilità in Italia della Mi Band 5

Per quanto riguarda la Xiaomi Mi Band 5, si tratta certamente di un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. La nuova smartband (di cui qui trovate la nostra recensione) arriva con un display AMOLED a colori più ampio rispetto al precedente modello, una soluzione da 1.1″. Le novità non finiscono qui: abbiamo un sensore ottimizzato PPG per un monitoraggio della frequenza cardiaca più accurato, il supporto a 11 tipologie di sport, la resistenza all'acqua fino a 5 ATM e nuove funzionalità. Tra queste trovano spazio il rilevamento del livello di stress, il monitoraggio del ciclo mestruale, la funzione PAI e gli esercizi di respirazione.

La ricarica del dispositivo è resta più semplice grazie al nuovo caricabatterie magnetico, il quale si aggancia facilmente sul retro della smartband.

La nuova Xiaomi Mi Band 5 sarà disponibile a partire dalle 00:01 del 16 luglio su mi.com e presso i Mi Store Autorizzati al prezzo di 39.99€ e, solo per 24 ore, sarà acquistabile su mi.com al prezzo Early Bird di 34.99€ fino a esaurimento scorte. Dal 20 luglio sarà disponibile anche presso le principali catene di distribuzione. La versione in lingua italiana sarà aggiornata via OTA il 30 luglio.

Xiaomi Mi TV Stick arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Tra le novità presentate da Xiaomi trova spazio anche la Mi TV Stick, soluzione che offre l'accesso a migliaia di contenuti, così come ad app e giochi tramite Google Play. La Mi TV Stick, con CPU quad-core e 1 GB di RAM e 8 GB di memoria è il dispositivo tascabile che consente di avere sempre contenuti ad alta risoluzione 1080p e audio surround premium grazie al supporto Dolby e DTS.

È inoltre possibile accedere istantaneamente a Google Assistant, Netflix e Prime Video utilizzando i pulsanti dedicati sul telecomando Bluetooth e fare broadcasting trasmettendo facilmente contenuti dai propri dispositivi mobile sullo schermo di un TV utilizzando la funzione integrata Chromecast.

Al prezzo di 39.99€, Xiaomi Mi TV Stick sarà disponibile in Italia a partire dal 20 luglio presso i Mi Store Autorizzati, ma anche su Amazon. Da fine luglio sarà in vendita anche presso mi.com e tutte le principali catene di distribuzione.

Mi Curved Gaming Monitor 34″ disponibile in Italia: gaming senza confini!

La compagnia cinese ha annunciato in Italia anche Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34″, dotato di un display ad alta risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel) ultra-wide da 21:9, soluzione che aumenta il rapporto d'immagine del 30% rispetto ai display standard da 16:9, mentre la curvatura 1500R dello schermo delinea perfettamente il campo visivo per ridurre la distorsione.

Il nuovo monitor supporta un refresh rate di 144 Hz, raggiungendo una velocità di risposta di 4ms che riduce drasticamente i ritardi nell'immagine, per un'esperienza di gioco estremamente fluida. Lo schermo migliora notevolmente l'esperienza visiva di gioco grazie all'ampia gamma cromatica sRGB del 121%, in grado di offrire colori più realistici per giochi e interfacce.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34″ sarà disponibile in Italia al prezzo di 449.99€ su mi.com, presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon a partire da inizio settembre.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic: tutto su prezzo e disponibilità delle nuove cuffie TWS

La vagonata di prodotti del brand continua con le cuffie Mi True Wireless Earphones 2 Basic: si tratta di un paio di auricolari TWS in grado di offrire fino a 5 ore di utilizzo con una singola carica, che salgono fino a 20 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Dotati di un doppio microfono per la cancellazione del rumore ambientale, gli auricolari possono filtrare il rumore di fondo e garantire una qualità del suono cristallina durante le chiamate e la riproduzione musicale. Grazie alla tecnologia di rilevamento in-ear, gli utenti possono facilmente mettere in pausa l'audio rimuovendo un auricolare dall'orecchio.

Inoltre, sfiorando due volte l'auricolare è possibile anche rispondere alle telefonate e accedere al controllo vocale. Presente il supporto ai codec SBC che AAC. Le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic saranno disponibili su mi.com a partire dalle 00:01 del 16 luglio, al prezzo di 39.99€ e, solo per 24 ore, si potranno acquistare su mi.com al prezzo Early Bird di 34.99€ fino a esaurimento scorte. A fine luglio saranno disponibili anche nei Mi Store Autorizzati e presso le principali catene di distribuzione.

Allora, che ne pensate dei tantissimi prodotti dell'ecosistema Xiaomi annunciati oggi? Fatecelo sapere nei commenti!

