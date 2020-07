Xiaomi Mi Band 5 in italiano: ecco quando arriverà l’aggiornamento

Nelle ultime ore la compagnia cinese e la divisione nostrana della compagnia ci hanno letteralmente invaso con tantissimi prodotti (accessori, monopattini e Redmi), compresi l'ultima smartband del brand. La Xiaomi Mi Band 5 è finalmente ufficiale anche nel nostro paese e se vi state chiedendo quando sarà disponibile in italiano… niente paura, perché l'attesa dell'aggiornamento durerà pochissimo!

Xiaomi Mi Band 5: l'aggiornamento con per impostare la lingua in italiano arriverà molto presto

Come anticipato durante il debutto, la nuova smartband sarà acquistabile in italia a partire dalle 00:01 del 16 luglio tramite il sito ufficiale mi.com (e presso i Mi Store) ad un prezzo iniziale di 34.99€, fino ad esaurimento scorte (sia passerà poi a 39.99€). Tuttavia una nuova che avrete messo le mani sulla Xiaomi Mi Band 5 noterete che manca all'appello la lingua italiana, un dettaglio non da poco per alcuni. Per fortuna i testi presenti sono di facile comprensione, ma dormite sonni tranquilli perché si tratterà di una situazione passeggera.

Secondo quanto confermato dalla stessa azienda, infatti, la Xiaomi Mi Band 5 riceverà l'aggiornamento dedicato all'italiano a partire dal 30 luglio, tramite OTA. Quindi alla fine del mese, scaricando il nuovo firmware – utilizzando l'app per smartphone – potrete aggiornare l'indossabile e beneficiare senza alcun problema della lingua italiana.

In attesa che arrivi questo update e le novità annesse, approfittiamo per chiedere il vostro parere: che ve ne pare dei nuovi prodotti presentati da Xiaomi? E della Mi Band 5? La comprerete già al Day One? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, se state valutando l'acquisto vi lasciamo con la nostra recensione.

