Xiaomi Mi Band 5 Global debutta su HomeCleaner

Negli scorsi mesi abbiamo assistito al lancio del portale HomeCleaner, un nuovo store votato agli acquisti dedicati alla pulizia. La cura della casa è fondamentale per la propria salute e quella della propria famiglia, in particolar modo nel momento particolare che stiamo attraversando. Trattandosi di una realtà interessata alla salute e alla cura della persona (oltre che di smart home) non poteva mancare uno degli accessori più amanti della compagnia di Lei Jun, un wearable che di certo rinnoverà il successo della precedente generazione: stiamo parlando della nuova Xiaomi Mi Band 5 in versione Global!

Xiaomi Mi Band 5 in versione Global è già disponibile all'acquisto su HomeCleaner

Lanciata da poco tempo in patria, siamo in attesa del debutto ufficiale in Europa (previsto per il mese di luglio). Eppure la Xiaomi Mi Band 5 Global è già qui ed è disponibile all'acquisto sullo store HomeCleaner. Si tratta della versione multilingue, quindi non ci sarà alcun problema da questo punto di vista. Per quanto riguarda le caratteristiche, vi ricordiamo che la quinta generazione della smartband più amata dagli appassionati arriva con un pannello AMOLED a colori, il 20% più ampio rispetto al precedente modello.

Si tratta di una soluzione touch, con un vetro protettivo con curvatura 2.5D e rivestimento anti impronta digitale. Presenti all'appello 11 modalità sportive professionali, il cardiofrequenzimetro ed un sistema di ricarica rinnovato, tramite pin magnetico. La nuova smartband della compagnia cinese è disponibile a 49.90€, tramite la pagina dedicata.

In merito ai vantaggi di HomeCleaner, lo store offre spedizioni rapide in 24/48 ore (gratuite sopra i 100€), 24 mesi di garanzia e assistenza a 360°, rigorosamente in italiano. Su HomeCleaner è possibile trovare scope elettriche (e robot) Xiaomi, Roborock e Jimmy, purificatori d'aria e tanti altri prodotti dedicati alla cura della casa e alla domotica.

Articolo sponsorizzato.

