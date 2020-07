Xiaomi Mi Band 5 Global senza tante novità: lo conferma la confezione

Ogniqualvolta che un nuovo prodotto Xiaomi si appresta ad approdare in Europa si crea una certa confusione, come nel caso di Xiaomi Mi Band 5 Global. Attesissima da tutti gli afecionados del brand, la nuova smartband sta per debuttare a breve in Italia, assieme ad altri prodotti come Mi TV Stick e nuovi Mi Scooter. Alla luce di ciò, noi abbiamo già avuto modo di recensirla, ma i dubbi su quali features verranno portate in Europa rimangono. Purtroppo ci sono delle immagini che parrebbero fugarli ma in maniera non positiva.

La confezione della Xiaomi Mi Band 5 Global smentisce molte delle sue novità

Visto l'aumento di prezzo, Xiaomi ha ben pensato di creare due versioni distaccate della Xiaomi Mi Band 5, con e senza NFC. La prima si chiama “Kongming“, la seconda “Kongming L” ed è proprio quest'ultima sigla che appare sulla confezione di vendita della Xiaomi Mi Band 5 Global. Ciò che ne conseguirebbe è che la versione della smartband che arriverà in Italia sarà sprovvista di NFC, ma anche sensore SpO2 e supporto ad Alexa.

Tuttavia, sappiamo anche che pure da noi la smartband dovrebbe farsi in due, arrivando anche come Xiaomi Mi Band 5 Pro. E dovrebbe essere proprio quest'ultima ad essere comprensiva di NFC, per quanto le sue potenzialità dovrebbero rimanere limitate. Sì, perché i pagamenti in mobilità dovrebbero essere ancorati solamente al circuito Mastercard, perlomeno per il momento.

