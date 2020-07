Xiaomi Mi Band 5 si aggiorna e diventa ancora più completa

Nel mentre ci districhiamo fra i dubbi che circondano la commercializzazione in Europa, la Xiaomi Mi Band 5 riceve un primo aggiornamento. Il firmware in ballo passa alla sua nuova versione v1.0.0.76, introducendo una nuova funzionalità assente nei primi giorni di disponibilità. Con questo update l'ultima smartband Xiaomi è in grado di interfacciarsi alla fotocamera dello smartphone abbinato.

Un primissimo aggiornamento arriva sulla Xiaomi Mi Band per implementare una nuova feature

Lanciata in Cina lo scorso 18 giugno, la Xiaomi Mi Band 5 si arricchisce della funzionalità di controllo remoto della fotocamera. Così facendo, è possibile sfruttare lo schermo della smartband per scattare una foto a distanza dallo smartphone connesso.

Una volta effettuato l'update, basta recarsi nel menu dall'app Mi Fit, scorrere in basso e recarsi nella voce “Lab“. Al suo interno c'è l'opzione “Camera settings“, da abilitare per permettere alla smartband di scattare.

